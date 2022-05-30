Как избавиться от одуванчиков на участке

Одуванчики хороши, когда дружно растут на лесных полянках, вдоль дорог или где угодно, но только не на собственном участке. Действительно одуванчик — мощный сорняк, борьба с которым требует немало сил. «Рамблер» рассказывает, как справиться с одуванчиками на садовом участке и, если не победить окончательно, то серьезно сократить их количество.

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Бороться с одуванчиком — задача не из простых, и подходить к этому делу нужно обстоятельно. И здесь главное — ни на шаг не отступать от своей цели и продолжать. Одуванчики могут заполонить весь участок, мешая росту и развитию газонной травы и культурных растений.

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Будем реалистами, полностью избавиться от одуванчиков на садовом участке вряд ли получится, но это не повод опускать руки. Существует несколько народных способов разной степени эффективности, применять которые можно одновременно или поочередно.

Прополка

Здесь нужны только ваши руки, терпение и немного ярости. Не забудьте надеть перчатки и одежду, которую не жаль испачкать. Одуванчики выделяют млечный сок, на воздухе он темнеет и оставляет на одежде коричневые пятна, вывести их бывает сложно. Выдергивать одуванчик желательно вместе с корнем, для этого нужно собрать в ладонь всю розетку листьев и аккуратно вытянуть из земли. Также можно воспользоваться специальным садовым инструментом — длинной узкой лопаткой с раздвоенным концом. Ей можно подкопать корень и вытащить его полностью.

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Если терпения и сил не много, достаточно оборвать все цветы. С каждым разом они будут вырастать все ниже и ниже. Главное — не давать им отцвести, чтобы не они не дали семян.

Кипяток

Этот способ практически не требует физических усилий — просто ходите по участку с чайником только что закипевшей воды и поливаете все одуванчики, которые попадутся на глаза. Но эту процедуру нужно будет повторять несколько раз. Со временем одуванчики высохнут и их будет легко убрать. Какое-то время они не будут расти, и вы сможете порадоваться ровному газону.

Соль

Способ простой, но не для всех. Если одуванчики растут на грядке, их лучше выкопать, чтобы не портить землю. В остальных местах против одуванчиков можно применить соль. На один одуванчик нужно высыпать столовую ложку соли. Через несколько дней он пожухнет, а потом и вовсе высохнет.

Уксус

Столовый уксус наливаете в пульверизатор и опрыскиваете каждый одуванчик. Для обработки выбирайте солнечные дни без дождей. Иначе уксус смоется с листьев и не успеет подействовать, а солнечный свет наоборот усилит его действие. Также для лучшего сцепления раствора с листьями в него можно добавить немного мыла.

Соляная кислота

С ней сложно работать, так как нужно быть предельно осторожным. Используя соляную кислоту, не забудьте надеть перчатки, маску и респиратор. Но зато не нужно ждать несколько дней, одуванчик засохнет прямо у вас на глазах.

Убойный микс

Сочетание способов работает лучше всего. Выкопайте одуванчик вместе с корнем с помощью удлиненной лопатки, а в оставшуюся лунку засыпьте ложку соли, налейте немного уксуса или соляной кислоты. Так вы сможете надолго предотвратить рост одуванчика — как минимум до следующего года, а возможно и навсегда.

Куры и кролики

Если вы сами или ваши соседи разводят кур или кроликов, то их тоже можно привлечь к борьбе с одуванчиками. Домашних животных, конечно же, а не соседей. Выпускаете на газон, принимаете удобное положение на шезлонге и наблюдаете, пока другие работают. Курам и кроликам одуванчики очень нравятся — это вкусно и полезно. Кролики будут быстрее расти и меньше болеть, а куры — нести те самые деревенские яйца с ярко-желтым желтком.

Гербициды

Вообще-то опытные огородники не любят прибегать к этому способу. Ведь гербициды влияют на всю растительность, попросту говоря, это яд, который уничтожает все живое. Поэтому использовать его стоит лишь в особых случаях, когда польза многократно превышает риск. Обязательно ознакомьтесь с инструкцией по применению и действуйте в строгом соответствии с ней.

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Если одуванчиков на газоне много и бороться с ними нет никаких сил, конечно же, можно не бороться, а оставить все как есть. Кстати, цветы одуванчиков можно использовать в пищу. Предлагаем вам хороший рецепт. Возможно, вам так понравятся одуванчики, что вы будете культивировать их, а не уничтожать всеми способами.

Вино из одуванчиков

Нет, это не выдумка Рея Брэдберри, а вполне настоящий продукт, который можно приготовить самостоятельно.

Ингредиенты

Одуванчики — одна литровая банка

Сахар — 1,5 кг

Лимоны — два средних

Мята — 3-4 веточки

Изюм — 100 г

Способ приготовления

Промываем одуванчики, отделяем лепестки от цветоложа, заливаем четырьмя литрами холодной воды, накрываем крышкой, оставляем на сутки. Наливаем в сотейник пол-литра воды, доводим до кипения, растворяем в ней сахар, готовим сироп. Когда капля перестанет растекаться на ровной поверхности, значит сироп готов. Теперь доводим до кипения одуванчики, снимаем с плиты и даем остыть. После процеживаем настой, чтобы убрать лепестки. С лимонов срезаем цедру, добавляем к процеженному настою одуванчиков, туда же выдавливаем сок из мякоти, кладем изюм, мяту, выливаем сахарный сироп. Накрываем марлей и оставляем на два дня. Убираем мяту и цедру лимонов, настой вместе с изюмом переливаем в бутыль, на которую надеваем резиновую перчатку, проколотую иголкой, и ставим в теплое темное место. Настой начнет бродить, перчатка надуется, а когда она сдуется, брожение остановится. Почти готовое вино нужно процедить, разлить по бутылкам и убрать в прохладное темное место, например, погреб или холодильник, на 3-6 месяцев для созревания.

Открываем вино осенью, пьем и мечтаем о том, что скоро придет весна и одуванчики расцветут снова.