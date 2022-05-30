Названы самые удачные цвета стен для маленькой комнаты

Визуально сделать комнату больше можно не только при помощи белого цвета. О других подходящих оттенках изданию Express Таш Брэдли, директор отделения дизайна интерьеров компании Lick.

"Когда дело доходит до покраски, прекрасной альтернативой нейтральным цветам будут оттенки розового",

– сообщила эксперт.

Таш Брэдли утверждает, что пыльно-розовые оттенки отлично подходят для небольших помещений, поскольку они делают комнату теплой и уютной. Дизайнер также советует обратить внимание на оттенки белого и серого. В оттенок стен необходимо покрасить также плинтуса, чтобы пространство выглядело визуально выше.