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48 минут назад

Дизайнер Таш Брэдли назвала самые удачные цвета стен для маленькой комнаты

Газета.Ruиещё 1

Визуально сделать комнату больше можно не только при помощи белого цвета. О других подходящих оттенках изданию Express Таш Брэдли, директор отделения дизайна интерьеров компании Lick.

Названы самые удачные цвета стен для маленькой комнаты
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Когда дело доходит до покраски, прекрасной альтернативой нейтральным цветам будут оттенки розового",

– сообщила эксперт.

Таш Брэдли утверждает, что пыльно-розовые оттенки отлично подходят для небольших помещений, поскольку они делают комнату теплой и уютной. Дизайнер также советует обратить внимание на оттенки белого и серого. В оттенок стен необходимо покрасить также плинтуса, чтобы пространство выглядело визуально выше.

В целом, именно светлые комнаты, по мнению эксперта, — лучший способ создать ощущение пространства. Цвета способствуют тому, чтобы свет отражался по комнате. Для того, чтобы подобрать декор и понять, какие цвета лучше всего сочетаются друг с другом, дизайнер советует обратиться к природе. В этом вопросе также поможет цветовой круг.

Дом и сад,
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