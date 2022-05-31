Сантехник назвал частые поломки в московских квартирах

«Чаще всего у людей ломаются смесители, сливы, трубы под раковиной. Причины две — возраст оборудования и кривые руки. То, что было поставлено еще при Советском Союзе, естественным образом себя изжило и постоянно ломается. Но есть еще куча случаев, когда работать приходится с тем, что пару десятков лет назад наваяли доморощенные "мастера"», — сказал специалист.