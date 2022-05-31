Сантехник назвал частые поломки в московских квартирах

Смесители, трубы и сливы являются чаще другого сантехнического оборудования ломаются в московских квартирах. Об этом «Мосленте» рассказал сантехник с двадцатилетним стажем Роман.
«Чаще всего у людей ломаются смесители, сливы, трубы под раковиной. Причины две — возраст оборудования и кривые руки. То, что было поставлено еще при Советском Союзе, естественным образом себя изжило и постоянно ломается. Но есть еще куча случаев, когда работать приходится с тем, что пару десятков лет назад наваяли доморощенные "мастера"», — сказал специалист.
Он добавил, что в последнее время в столичных квартирах часто ломается механизм разведения горячей и холодной воды. Раньше его делали из металлопласта, но оказалось, что материал живет не больше 10-11 лет.
«В итоге, у многих сейчас такие трубы больше напоминают решето. А решить проблему можно только капитальным ремонтом в санузле. Благо, сейчас есть новые материалы с большим запасом прочности, так что разбираем старое, ставим новое», — продолжил мастер.
Кроме того, по словам Романа, часто в городских квартирах часто приходится менять полотенцесушители и прочищать канализацию.
Ранее директор департамента проектного консалтинга Est-a-Tet Роман Родионцев сообщил, что в московских новостройках закончились бюджетные квартиры.