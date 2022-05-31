Садовый эксперт рассказала, когда нужно сажать чеснок

— Сажают чеснок с 25 августа до конца октября. Но следите за погодой: нужно, чтобы температура не опускалась ниже минус 3 градусов. Землю можно вспахать лопатой или культивировать (взрыхлить поверхность). Потом добавить навоз или перегной и можно приступать к посадке,

Сажают чеснок в борозды глубиной примерно 1,5 сантиметра. Сверху на грядку с чесноком можно положить траву. Со временем она перепревает, и на следующий год превращается в удобрение. А вот использовать для этих целей опилки эксперт не советует — они окисляют почву.