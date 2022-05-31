Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+21° в 
USD 63.10EUR 64.72
Войти в почту
2 часа назад

Садовый эксперт рассказала, когда нужно сажать чеснок

Вечерняя Москва

Садовый эксперт крупной сети гипермаркетов для ремонта и дачи Татьяна Чаброва дала советы по посадке чеснока.

Садовый эксперт рассказала, когда нужно сажать чеснок
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Сажают чеснок с 25 августа до конца октября. Но следите за погодой: нужно, чтобы температура не опускалась ниже минус 3 градусов. Землю можно вспахать лопатой или культивировать (взрыхлить поверхность). Потом добавить навоз или перегной и можно приступать к посадке,

— отметила она в комментарии МИР 24.

Сажают чеснок в борозды глубиной примерно 1,5 сантиметра. Сверху на грядку с чесноком можно положить траву. Со временем она перепревает, и на следующий год превращается в удобрение. А вот использовать для этих целей опилки эксперт не советует — они окисляют почву.

Чеснок всходит весной. Если почва суглинистая и перья чеснока будут желтыми, можно полить почву специальным составом, содержащим нашатырный спирт.

Дом и сад,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители