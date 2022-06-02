Садовод назвал секретный ингредиент «зеленого» удобрения

Агроном и садовод Петр Ломонос назвал секретные ингредиенты удобрения, которое готовится из дачных сорняков и воды.

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В народе такой настой называют «болтушка», «бродилка» или «зеленое удобрение», а для его приготовления не потребуется денег — все можно найти на участке. В ведро с водой нужно заложить сорняки, накрыть емкость пленкой и поставить на солнце, чтобы настой начал бродить в течение 3-4 дней.

«Оно содержит и азот, и фосфор, и калий в таком количестве, какое нужно растениям. Это сбалансированный настой, и большинство культур хорошо отзываются на такое удобрение, особенно тыквенные, капуста, баклажаны и перцы»,

— рассказал садовод в новом выпуске на YouTube-канале Procvetok.

Для настоя можно использовать одуванчики и любую другую сорную траву, измельчать ее необязательно. При этом есть растения, добавление которых преумножит полезные свойства такого удобрение. Главный секретный ингредиент — крапива. Садовод также предлагает добавлять в настой тысячелистник, хвощ, окопник и пастушью сумку.

Еще один секрет, которым делится садовод, избавит удобрение от неприятного запаха. Для этого в настой добавляют столовую ложку соды и через четыре дня начинают полив растений. По словам агронома, передерживать удобрение не стоит, так как после этого срока полезные свойства начинают улетучиваться.