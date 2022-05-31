Бигуди и горшок: что делать с втулками от туалетной бумаги

Если вы не хотите выбрасывать втулки, а в вашей ванной их скопилось достаточное количество, есть несколько идей того, как можно их переработать и использовать для себя. В материале “Рамблера” — о том, как можно использовать втулки от туалетной бумаги.

Фото: Pixabay Pixabay

Бигуди

Ozzie Rizzo London

Возможно, вы взглянете на этот способ с долей скепсиса, но вы можете вспомнить его в экстренной ситуации, например, в путешествии или при сломанной плойке. Возьмите несколько втулок от туалетной бумаги, накрутите на них волосы и закрепите невидимками или другими заколками, а затем высушите голову. У вас получатся волнистая прическа с широкими кудрями.

Органайзер для мелочей

5-Minute Crafts DIY / Кадр из видео

Возьмите коробку из-под обуви и вклейте туда втулки так, чтобы они были плотно прижаты к дну коробки. Теперь коробку можно расположить вертикально или горизонтально, в зависимости от того, что там будет лежать. Например, можно положить туда небольшие детские игрушки, кабели и провода, детали для ремонта и инструменты.

Подставка для смартфона

WeDOIT / Кадр из видео

Если вы часто используете телефон для того, чтобы посмотреть на нем фильм или сериал, а также даете его детям, то вам наверняка будет удобнее это делать с подставкой. Возьмите втулку и сделайте ножницами отверстие для телефона так, чтобы он не проваливался в нее полностью. Втулку можно раскрасить так, как вам нравится.

Горшок для рассады

5-Minute Crafts DIY / Кадр из видео