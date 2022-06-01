Разумеется, для хорошего урожая томатов погода будет одним из определяющих успех факторов. Вторым – здоровая рассада. Третьим – посадка. Четвертым – уход, пятым – своевременный сбор плодов, при необходимости дозревание и переработка.

Фото: Agroxxi.ru Agroxxi.ru

В конце мая, начале июня рассада отправляется в свой огородный путь. Поэтому напомним, как правильно сажать помидоры.

Видео дня

На новом месте

У томатов есть недостаток – слабое здоровье. Они подвержены ряду проблем и болезней: вирусы, грибы, бактерии. Велика вероятность, что в какой-то момент погодные условия сложатся благоприятно для патогенов и в ущерб помидорам. Вот наиболее распространенные «гадости»:

септориоз листьев фузариозное и вертициллезное увядание фитофторозная гниль – ранняя или поздняя мозаичный вирус вершинная гниль бактериальная пятнистость затухание рассады из-за «черной ножки», она же питиозная гниль.

Меняйте местожительство томатов минимум раз в три года, чтобы сохранить их здоровыми и сильными, дать свежие питательные вещества, поскольку помидоры относятся к жадным едокам и истощают почву.

Установить парник на новом месте не сложно, а в теплице посейте зеленные культуры, лук на перо, горчицу, салаты, редис, а томаты выращивайте в мешках или ведрах – пусть земля отдохнет, а у патогенов прервется жизненный цикл.

Вглубь

Не сажайте помидоры как деревья, потому что у них корни растут по-другому. Хотя закапывать рассаду кажется нелогичным, но именно так поступают бывалые огородники в случае с переростками. В принципе томаты готовы к пересадке, когда высота не менее 30 см, но когда весна холодная и затяжная, в домашних условиях помидоры вырастают от 50 см и выше.

В траншею, выкопанную на глубину примерно 15 см подросшую рассаду укладывают вбок и присыпают, оставляя наверху только макушку – примерно две трети растения в итоге будет «похоронено». Это поможет помидору развить более глубокие корни, приобрести устойчивость, пока вы конструируете томатные клетки.

Перед посадкой отщипните нижние два-три набора листьев, после – дайте три литра теплой, отстоянной воды на растение, медленно проливая почву.

При поддержке

Упомянув клетки для томатов, отметим, что полезно поднимать стебель и листья над землей в виде профилактики болезней.

Кроме того, поддержка увеличивает циркуляцию воздуха как для плодов, так и для листьев, в то же время улучшает доступ солнечного света. Оба эти фактора в значительной степени влияют на спелость помидоров.

Деревянные колья с естественными подвязками из старых чулок устанавливайте сразу во время посадки, чтобы не повредить корни позже в жизненном цикле.

При подкормке

Накормите растения – и они накормят вас.

Во время посадки бросьте немного измельченной яичной скорлупы (для дополнительного кальция) на дно лунки, горсть созревшего компоста и размороженную рыбью голову, если таковая нашлась в холодильнике. Поскольку сырая рыба быстро разлагается, она обеспечивает только что посаженный помидор азотом, фосфором, кальцием и микроэлементами. Вы также можете использовать рыбьи кости, рыбьи кишки и панцири креветок.

В течение сезона применяйте опрыскивание жидким удобрением по листу. Помимо экспресс-добавки питательных веществ, внекорневая подкормка укрепляет листья и служит профилактикой болезней.

Два основных питательных вещества, помимо азота, которые необходимы томатам, - фосфор, который помогает формировать большие и красивые цветы, и плоды, а также кальций, предотвращающий вершинную гниль. Это состояние, отмеченное впалым отверстием на конце цветка, указывает на дефицит кальция. Выбирайте удобрения с повышенным содержанием фосфора и кальция.

Если томаты жируют, то есть наращивают ботву в ущерб плодам, попробуйте другое удобрение и стимулятор плодоношения – обычный яблочный уксус, о применении которого наш портал уже рассказывал.

Под мульчей

В то время, как листья томата любят солнечные ванны и много свежего воздуха, корни предпочитают наслаждаться теплой и влажной темнотой.

Убедитесь, что помидоры получают все мульчированное внимание, которого они желают.