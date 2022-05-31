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2 часа назад

Блогер раскрыла простой прием для чистки хромированного полотенцесушителя

Lenta.ru

Блогер Washy Wash раскрыла в TikTok простой прием для чистки хромированного полотенцесушителя. На ее лайфхак обратило внимание издание The Sun.

Блогер рассказала, как очистить хромированный полотенцесушитель
Фото: pixabay.compixabay.com

В ролике с сотнями тысяч просмотров блогер показала, что очистить полотенцесушитель можно, протерев его гелем для бритья. Она нанесла средство на мокрую губку, прошлась ей по прибору и оставила пену на сушителе на минуту, а затем удалила салфеткой из микрофибры. После этой нехитрой процедуры полотенцесушитель вновь засверкал, как зеркало.

Подписчики блогера в комментариях поделились своим опытом, отметив, что хромированную сталь и алюминий можно чистить детским маслом, а также средством для мытья стекол.

Ранее домохозяйка назвала способ не путать детские вещи при стирке. Она советует помечать воротнички химическим карандашом.

Дом и сад,
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