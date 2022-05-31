Блогер рассказала, как очистить хромированный полотенцесушитель

В ролике с сотнями тысяч просмотров блогер показала, что очистить полотенцесушитель можно, протерев его гелем для бритья. Она нанесла средство на мокрую губку, прошлась ей по прибору и оставила пену на сушителе на минуту, а затем удалила салфеткой из микрофибры. После этой нехитрой процедуры полотенцесушитель вновь засверкал, как зеркало.