Простой секрет организации холодильника

Небольшой лайфхак позволит реже выбрасывать продукты и точно знать, что съесть на ужин или завтрак.

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Сколько раз в месяц вы отправляете недоеденные или просроченные продукты в мусорное ведро? Попробуйте посчитать сумму, которую вы потратили на них, и большинство ужаснутся.

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По статистике, на еду, которая испортится и не будет употреблена, тратится около двух-трех тысяч рублей ежемесячно в каждой семье. Конечно, нерациональное потребление вредит экологии, но еще больше оно вредит семейному бюджету. Для того, чтобы сократить количество отходов специалисты советуют составлять меню на неделю и закупать продукты только по этому списку, держать холодильник заполненным не больше, чем на 60—70%.

Существует еще один простой, но очень действенный лайфхак распределять продукты более рационально и выбрасывать значительно меньше. Это контейнер «Прямо сейчас».

Заведите в холодильнике большой прозрачный контейнер, в который будете складывать все начатое, открытое или грозящее вот-вот испортиться. Пусть туда попадет пучок зелени и горшочек с салатом, в котором уже отсутствует половина листьев, открытая пачка творога и половинка помидора. Такие мелочи могут легко потеряться в заполненном холодильнике и напомнить о себе лишь неприятным запахом, когда испортятся. В контейнере забыть о начатых продуктах будет значительно сложнее, ведь они останутся на виду.

Важно, чтобы ящик «Прямо сейчас» был вместительным и прозрачным. Расположите его на средней полке холодильника, тогда первым, что вы увидите, открыв его, станет контейнер.

Садитесь завтракать? Загляните в него — остатки риккоты, половинка авокадо подскажут, что приготовить прямо сейчас.

Перед ужином поступайте также: посмотрите, что из продуктов можете использовать. Возможно, вчерашнюю запеченную курицу пора превратить в пирог или начинку для пасты.

Такой способ экономит не только деньги, ведь пропадать и выбрасываться будет куда меньше продуктов, но и время: решить, что приготовить станет гораздо проще. Кроме того, вы быстро поймете, какие объемы продуктов съедаете на самом деле: может, покупать килограмм помидоров или большую пачку творога не имеет смысла, ведь часть из этого все равно не пригодится.

Контейнер «Прямо сейчас» особенно полезен для занятых женщин: когда нет времени придумывать, чем позавтракать или поужинать, ответ найдется в ящичке. А если семья большая, то стоит завести правило: перед едой заглянуть в контейнер. Может, кусочек персика отлично дополнит утренний тост, а открытая пачка сливок натолкнет на мысль о финской ухе.

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