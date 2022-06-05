Почему летом жильцы все равно платят за отопление

Самая большая статья расходов по коммуналке — отопление. Даже летом, когда квартира не обогревается, люди платят большую сумму. "Рамблер" расскажет, как рассчитывается платеж.

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За отопление можно платить равными частями в течение отопительного сезона или в течение года. Порядок оплаты регулирует Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов".

Автоматически высчитывается условная сумма за год. Если в доме нет общих счетчиков, то сумму выводят по нормативам, а если есть — то по показаниям прошлого года. Если вы платите весь год, то итоговую сумму делят на 12 месяцев. Если платите только в течение отопительного сезона, то сумму делят на меньшее количество месяцев.

Каждый год региональные власти решают, по какой формуле жители будут платить за отопление. Оставшаяся часть коммунальных средств идет не только на ремонт. В нее заложена оплата газа или электричества, содержание котельной, зарплата диспетчеров и рабочих, ремонт городских коммуникаций, закупка оборудования и прочее.

Нельзя сказать, что жилищно-коммунальное хозяйство совершенно. Но идеальной системы нет и в других странах, а коммунальные платежи в Европе чаще достигают 5000 евро в год. Газ там такой дорогой, что дешевле готовить на электрической плите, а отопление многие не используют вовсе. Согреть зимой может лишь электрическое одеяло и простыня.