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15 минут назад

Как заставить кур нести больше яиц: видео

Мира Маркина

Если у вас на участке есть куры, и они несут мало яиц, есть легкий способ это исправить. Блогер @parnishka.molodoi, делящийся дачными лайфхаками в своем TikTok-аккаунте и на странице в VK, рассказал о методе, благодаря которому его несушки активизируются.

Для того, чтобы заставить кур нестись чаще, вам понадобятся восемь жгучих перцев на одно ведро зерна с подсолнечными семечками. Перец надо мелко порезать и всыпать в корм для птиц, а затем залить горячей водой и оставить запариваться на два часа.

Давать такой корм курам нельзя чаще, чем раз в неделю. Смотрите видео, чтобы узнать подробнее, как его приготовить и чем это помогает.

Ранее мы показывали, как быстро избавиться от муравьев на участке.

Дом и сад,Видео,
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