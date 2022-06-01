Как заставить кур нести больше яиц: видео

Если у вас на участке есть куры, и они несут мало яиц, есть легкий способ это исправить. Блогер @parnishka.molodoi, делящийся дачными лайфхаками в своем TikTok-аккаунте и на странице в VK, рассказал о методе, благодаря которому его несушки активизируются.

Для того, чтобы заставить кур нестись чаще, вам понадобятся восемь жгучих перцев на одно ведро зерна с подсолнечными семечками. Перец надо мелко порезать и всыпать в корм для птиц, а затем залить горячей водой и оставить запариваться на два часа.

Давать такой корм курам нельзя чаще, чем раз в неделю. Смотрите видео, чтобы узнать подробнее, как его приготовить и чем это помогает.