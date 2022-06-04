Пять простых правил для создания на участке идеальной цветочной клумбы

Цветочная клумба, которая радует глаз, но при этом не требует ежедневного труда, – мечта любого владельца своего участка. Добиться этого можно, если соблюдать простые правила.

Фото: pixabay.com / users-28703 pixabay.com / users-28703

1) Небольшое разнообразие растений. Чем меньше разных видов растений вы посадили, тем проще будет за ними ухаживать. Намного проще запомнить правила ухода за несколькими культурами, чем сразу за десятком.

2) Высаживайте топиарные растения. Не бойтесь деревьев и кустарников, которые требуют стрижки. Чтобы добиться красивой формы кроны, надо лишь немного потренироваться. Начните с малого – с одного-двух саженцев, а потом добавляйте каждый год.

3) Разместите на клумбе один-два крупных кустарника. Они будут жить много лет и красиво цветут, создавая «каркас» самого цветника. Когда однолетники завянут, кустарники будут еще долго радовать глаз своей пышной зеленью. Главное – выбирать небольшие сорта, например, барбарис, пузыреплодник или пятилистник кустарниковый.

4) Оставляйте свободное место в цветнике – так будет удобнее заниматься прополкой и поливом без риска затоптать высадки.

5) Не сажайте слишком пестрые клумбы с разными растениями. Участок, засеянный одним и тем же типом растений, намного легче подкармливать и обрабатывать от вредителей.