4 способа использовать активированный уголь в быту

Активированный уголь – бюджетное и абсолютно незаменимое средство не только для организма, но и для дома. Однако лишь немногие хозяйки знают о том, как грамотно использовать его в быту. Подробнее об этих лайфхаках – в материале "Рамблера".

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Защита от плесени

Чаще всего плесень возникает в местах с повышенной влажностью: в ванной, на кухне, на подоконниках. Уголь предотвратит ее появление, впитав излишнюю влагу: для этого положите таблетки активированного угля на блюдца и расставьте в тех местах, где может образоваться плесень. Время от времени меняйте таблетки на свежие.

Маскировка царапин

Если на черной мебели образовались царапины, замаскировать их можно при помощи угля. Потрите таблеткой поврежденное место и стряхните ее излишки с поверхности.

Избавление от запаха

Уголь как нельзя лучше впитывает запахи. Его можно положить в холодильник, кухонный шкаф и даже на дно мусорного ведра. Приучившись регулярно менять таблетки угля в этих местах, вы едва ли снова столкнетесь с неприятным запахом в квартире.

Осветление зубов