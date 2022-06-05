4 способа использовать активированный уголь в быту

Активированный уголь – бюджетное и абсолютно незаменимое средство не только для организма, но и для дома. Однако лишь немногие хозяйки знают о том, как грамотно использовать его в быту. Подробнее об этих лайфхаках – в материале "Рамблера".
Чаще всего плесень возникает в местах с повышенной влажностью: в ванной, на кухне, на подоконниках. Уголь предотвратит ее появление, впитав излишнюю влагу: для этого положите таблетки активированного угля на блюдца и расставьте в тех местах, где может образоваться плесень. Время от времени меняйте таблетки на свежие.
Если на черной мебели образовались царапины, замаскировать их можно при помощи угля. Потрите таблеткой поврежденное место и стряхните ее излишки с поверхности.
Уголь как нельзя лучше впитывает запахи. Его можно положить в холодильник, кухонный шкаф и даже на дно мусорного ведра. Приучившись регулярно менять таблетки угля в этих местах, вы едва ли снова столкнетесь с неприятным запахом в квартире.
Данный способ подходит тем, кто не страдает от чувствительности зубов. Растолките одну таблетку и добавьте немного воды, чтобы образовалась кашица. Нанесите ее на щетку и почистите зубы, а после тщательно прополощите рот. Уголь является мощным абразивом, поэтому проводите процедуру не чаще раза в месяц.