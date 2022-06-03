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40 минут назад

Эксперт объяснила, как организовать гардеробную, чтобы быстро переодеваться

Газета.Ru

Дизайнер интерьера Кирсти Фарруджиа рассказала, как повесить крючки и расположить полки для оптимального хранения. Об этом пишет The Guardian.

Эксперт объяснила, как организовать гардеробную
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Для начала Фарруджиа советует сделать пространство максимально светлым и визуально открытым. Нужно, чтобы были видны все предметы. Все, что вы носите часто, должно находиться на расстоянии вытянутой руки. На полки "для частого использования" надо положить такие футболки, блузки, рубашки и куртки.

Дизайнер также рекомендует хранить одежду в том порядке, в котором она надевается с утра. Следует начать с нижнего белья, затем футболки или рубашки, брюки или юбки, затем куртки или джемперы, а затем пальто и аксессуары. Также Карсти Фарруджиа посоветовала установить в шкафу несколько крючков, чтобы было место для одежды, которую уже носили, но не надо стирать.

Самое важное, что нужно учитывать при принятии решения о том, что повесить или что сложить. Стоит быть осторожными с длинными платьями, так как вес может повредить форму плеч. Вместо этого дизайнер предлагает использовать две тонкие вешалки и складывать нижнюю часть платья поверх второй вешалки.

Дом и сад,
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