Эксперт перечислил секреты посадок в июне

Агроном, кандидат сельскохозяйственных наук, владелец питомника, Даниил Костылев рассказал, какие растения сажать на даче в июне. Его слова передает «Лента.ру».
Основную часть растений высаживают в весенний период, но есть культуры, которые сажают именно в первый месяц лета.
«Рассада теплолюбивых овощей в это время "перебирается" из пленочных теплиц и парников в открытый грунт огородов. Это бахчевые культуры: огурцы, тыквы, дыни, арбузы, а также пасленовые овощи: помидоры, перцы, баклажаны, физалис. Для этих неженок губительны не только возможные в мае заморозки, но даже двух-трехдневные понижения температуры до трех градусов по Цельсию. Поэтому их рассаду высаживают на грядки в поздние сроки (в первую половину июня), когда минует опасность заморозков. И все же перед высадкой не помешает посмотреть прогноз погоды — иногда похолодания бывают и в июне».
Костылев отметил, что холодостойкие овощи обычно высевают весной, но есть исключения. Например, если редьку и репу выращивают для зимнего хранения, то весенние сроки посева не подходят. К осени корнеплоды даже зимних сортов перерастут и потеряют вкус.
«Их высеивают с таким расчетом, чтобы рост приходился на период, когда продолжительность светового дня начинает уменьшаться: посев проводят примерно во вторую половину июня. В этом случае редька и репа успевают сформировать качественные корнеплоды, которые хорошо хранятся зимой», — уточнил агроном.
У некоторых культур от посева до уборки проходит мало времени, один или два месяца. Для постоянного получения урожая их высаживают в несколько сроков. Такой способ позволяет всегда быть со свежим зеленым горошком, зелеными бобами, сахарными стручками фасоли, листьями укропа и салата.
«В июне почва уже успевает подсохнуть. Поэтому после посева нужно проводить периодические поливы грядок. Одного полива недостаточно, если после намокания и начала "проклевывания" семена подсохнут, это может привести к полной потере всхожести, — предупредил специалист. — Внимательно следите за влажностью почвы. Это несложно: достаточно погрузить в почву палец на глубину посева семян, и вы сразу поймете, нужен ли полив».
До этого мы рассказывали, какие болезни чаще всего преследуют дачников.