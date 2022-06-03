Эксперт перечислил секреты посадок в июне

«Рассада теплолюбивых овощей в это время "перебирается" из пленочных теплиц и парников в открытый грунт огородов. Это бахчевые культуры: огурцы, тыквы, дыни, арбузы, а также пасленовые овощи: помидоры, перцы, баклажаны, физалис. Для этих неженок губительны не только возможные в мае заморозки, но даже двух-трехдневные понижения температуры до трех градусов по Цельсию. Поэтому их рассаду высаживают на грядки в поздние сроки (в первую половину июня), когда минует опасность заморозков. И все же перед высадкой не помешает посмотреть прогноз погоды — иногда похолодания бывают и в июне».