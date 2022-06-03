Садовод Жашкова рассказала, как вырастить микрозелень дома

В домашних условиях можно вырастить абсолютно любой вид микрозелени, которую затем можно употребить в пищу. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщила агроном и садовод Татьяна Жашкова.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

По ее словам, микрозелень будет расти в любом лотке и даже в обычной пищевой банке, просто нужен правильный уход:

— Выбрать семена можно в онлайн-магазине или агромагазине. В первый день семена нужно замочить в воде на пять часов. Затем переложить их на обычный лоток, в котором выращивают зелень стандартных размеров. На дно лотка следует налить воды — около сантиметра, накрыть лоток марлей, перенести на нее семена, и несколько раз в течение дня спрыскивать всходы из пульверизатора.

По словам Жашковой, нужно следить, чтобы на дне лотка всегда была вода, если она испаряется быстро, то нужно доливать.

Для второго варианта понадобится любая широкая емкость. Семена нужно снова замочить, причем время зависит от самой культуры. Кресс-салат требует около 30 минут нахождения в воде, чтобы дать ростки, а вот петрушка и иные пряные травы — около 5–6 часов:

— В емкости насыпаем влажную садовую землю. Достаточно слоя толщиной около трех сантиметров. Потом следует разложить семена, смочить их обильно из пульверизатора, и накрыть емкость с посевами любым прозрачным укрытием.

Например, пластиковой крышкой, пленкой пищевой или пакетом.