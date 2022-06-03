Дезинфектолог рассказал о правилах защиты от комаров

Теплая и влажная погода – идеальные условия для размножения комаров. На что обращать внимание при покупке и использовании средств защиты от этих насекомых, рассказал врач-дезинфектолог Николай Дубинин .

«Важно следить, чтобы на упаковке был указан сертификат, была на него ссылка. Его можно найти в интернете по номеру. То есть средство должно быть сертифицировано в России, проходить испытания. В основном от комаров используются синтетические инсектициды – пиретроиды, которые считаются менее токсичными, чем инсектициды

Однако ничего абсолютно безопасного нет, важно читать инструкцию: есть репелленты, которые нужно наносить строго на одежду, есть те, которые можно наносить на кожу. Если вы часто ходите в лес, имеет смысл иметь отдельный комплект одежды и обрабатывать его от насекомых. Часто люди надевают в лес самую плохую одежду – это неправильно»,