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53 минуты назад

Дезинфектолог  рассказала о правилах защиты от комаров

Мир24

Теплая и влажная погода – идеальные условия для размножения комаров. На что обращать внимание при покупке и использовании средств защиты от этих насекомых, рассказал врач-дезинфектолог Николай Дубинин.

Дезинфектолог рассказал о правилах защиты от комаров
Фото: Мир24Мир24

«Важно следить, чтобы на упаковке был указан сертификат, была на него ссылка. Его можно найти в интернете по номеру. То есть средство должно быть сертифицировано в России, проходить испытания. В основном от комаров используются синтетические инсектициды – пиретроиды, которые считаются менее токсичными, чем инсектициды

Однако ничего абсолютно безопасного нет, важно читать инструкцию: есть репелленты, которые нужно наносить строго на одежду, есть те, которые можно наносить на кожу. Если вы часто ходите в лес, имеет смысл иметь отдельный комплект одежды и обрабатывать его от насекомых. Часто люди надевают в лес самую плохую одежду – это неправильно»,

– отмечает эксперт.

Что касается комнатных электрофумигаторов, в которые вставляются пластины, то в этом случае также важно читать инструкцию: спать с включенным фумигатором нельзя.

«Включили, дождались, пока комары попа́дают, потом выключили фумигатор, проветрили помещение – и можно спать в этом помещении. Прибор не должен работать всю ночь»,

– отметил Дубинин.

Дом и сад,Николай Дубинин,
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