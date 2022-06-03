Стоит ли тратиться на шелковое постельное белье

Топ-модели и другие звезды нередко признаются в том, что один из секретов их безупречной внешности – сон на шелковых наволочках и простынях. Например, по словам Виктории Бэкхем, шелковое постельное белье улучшает состояние ее кожи и волос. Тем же лайфхаком делилась и Синди Кроуфорд.

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Но действительно ли шелк обладает чудодейственными свойствами, или же это всего лишь беспочвенная прихоть звезд? "Рамблер" выбрал самые распространенные убеждения об этом материале и попробовал разобраться в них.

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Шелк предотвращает морщины

По утрам вы наверняка замечали на лице заломы, оставшиеся после трения лица о подушку. Поскольку шелк куда более гладкий материал, чем хлопок и тем более синтетика, кожа по нему должна скользить, а не собираться гармошкой. Предполагается, что именно этот эффект должен предотвратить образование морщин. Однако весомых подтверждений этому нет.

Шелк лечит акне

Выдвигая этот тезис, журналисты и даже врачи ссылаются на эксперимент, проведенный в США в 2007 году. В ходе эксперимента, одна группа пациентов с акне спала 12 дней на шелковых наволочках, а другая на хлопковых. По окончании эксперимента у первой группы сократилось количество высыпаний, снизилась интенсивность зуда и красноты.

Однако если внимательно вчитаться в исследование, выяснится, что подопытные спали не на шелке, а на шелковистой синтетической ткани из нейлона и полиэстера с антибактериальным эффектом. Вдобавок к этому исследование заказала компания-производитель.

Шелк способствует крепкому сну

Доказано, что натуральный шелк работает как терморегулятор. Он хуже впитывает влагу, тем самым позволяя ей испаряться, а еще защищает от перегрева, что особенно актуально в летний сезон. Если вы страдаете от обильного потоотделения по ночам, шелковое белье может исправить положение.

Эксперты, в свою очередь, советуют прежде всего обратить внимание на температуру воздуха в квартире и чаще проветривать спальню.

Итог

Если вы привыкли не экономить на своем сне, приобрести шелковый комплект постельного белья будет отличной идеей. Даже если белье не избавит от морщин, оно попросту может оказаться комфортнее для вас, чем хлопок.