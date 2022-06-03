Как быстро сделать почву на участке вновь плодородной

В естественной среде растения в конце сезона отмирают и удобряют почву. Листва, стебли и побеги распадаются на минеральные составляющие благодаря микроорганизмам, чтобы в следующем году дать запас питания. На садовых участках все происходит иначе.
Мы собираем урожай, убираем листву, сорную траву, однолетники, стараясь добиться максимальной чистоты участка. Но как же тогда поддержать почву, чтобы она была плодородной из года в год?
Опытные садоводы и фермеры поделились основными способами восстановления почвы. Агрономы придерживаются 2 способов земледелия: органического и неорганического. Идеально учесть плюсы и минусы каждого и грамотно их сочетать. Органические отходы станут прекрасным компостом. Садоводы и огородники, заботящиеся о своей земле, обязательно имеют на своем участке компостную яму, кучу или специальный ящик. Туда отправляются все остатки растений, чтобы потом стать полезным удобрением. Компостированный навоз более плодороден и сохраняет много питательных элементов.
Также рекомендуется регулярно проводить раскисление почвы. Почвенные микроорганизмы предпочитают слабокислую или нейтральную среду.
Закисленный грунт пригоден лишь для некоторых культур. При этом раскислять следует и используемые почвы, и компосты. От внесения нераскисленной органики грунт становится еще проблемнее. Не забывайте, что компост изначально представляет собой кислую смесь. Высокий уровень кислотности порожден ее составом. Кислые компосты медленно созревают, поскольку активность микроорганизмов в них подавлена.
Главный раскисляющий элемент — кальций. Он не только раскисляет почву, но еще и улучшает ее структуру, разбивает слоистую вязкую глину и превращает ее в комочки. Каждый год следует вносить 4-5 кг мела, дробленого известняка или доломитовой муки на 1 сотку. Доломитовая мука — идеальный вариант. В ней кроме кальция содержится магний, которого так не хватает песчаным почвам.