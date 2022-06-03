Как быстро сделать почву на участке вновь плодородной

В естественной среде растения в конце сезона отмирают и удобряют почву. Листва, стебли и побеги распадаются на минеральные составляющие благодаря микроорганизмам, чтобы в следующем году дать запас питания. На садовых участках все происходит иначе.

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Мы собираем урожай, убираем листву, сорную траву, однолетники, стараясь добиться максимальной чистоты участка. Но как же тогда поддержать почву, чтобы она была плодородной из года в год?

Опытные садоводы и фермеры поделились основными способами восстановления почвы. Агрономы придерживаются 2 способов земледелия: органического и неорганического. Идеально учесть плюсы и минусы каждого и грамотно их сочетать. Органические отходы станут прекрасным компостом. Садоводы и огородники, заботящиеся о своей земле, обязательно имеют на своем участке компостную яму, кучу или специальный ящик. Туда отправляются все остатки растений, чтобы потом стать полезным удобрением. Компостированный навоз более плодороден и сохраняет много питательных элементов.

Также рекомендуется регулярно проводить раскисление почвы. Почвенные микроорганизмы предпочитают слабокислую или нейтральную среду.

Закисленный грунт пригоден лишь для некоторых культур. При этом раскислять следует и используемые почвы, и компосты. От внесения нераскисленной органики грунт становится еще проблемнее. Не забывайте, что компост изначально представляет собой кислую смесь. Высокий уровень кислотности порожден ее составом. Кислые компосты медленно созревают, поскольку активность микроорганизмов в них подавлена.