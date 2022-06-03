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2 часа назад

8 небанальных идей, чтобы сделать дачу уютной

WomanHit.ru

Лето — пора дачного отдыха, на загородных участках проводят выходные тысячи жителей страны. И каждому хочется, чтобы его сад выглядел уютным, эффектным и напоминал не просто огород, а настоящее место для релакса, куда хочется возвращаться снова и снова. Детали для дачного участка каждый придумывает сам, но есть несколько основных простых способов по-настоящему преобразит загородные угодья без особых трат.

8 небанальных идей, чтобы сделать дачу уютной
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

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То, что не пригодилось дома, часто отправляется на дачу, ведь вдруг именно там эта вещь очень понадобится. Старая одежда, ненужные инструменты, надколотые чашки и отжившие свое тарелки превращают загородный домик в подобие склада мелочей, от которых просто забыли избавиться. Чтобы дача выглядела уютной, от этих «сокровищ» придется избавиться. Не обманывайте себя — стул на трех ножках никогда не будет починен, а чайник с отбитым носиком не радует ни в квартире, ни на природе. Долой лишнее! Пусть здесь царит минимализм, тогда и отдыхать на даче станет значительно приятнее, а еще пропадет необходимость раз год перебирать мусор.

Меняйтесь и делитесь

Кустарники, цветы и деревья задают атмосферу участка, поэтому не стесняйтесь присмотреться к интересным растениям, которые украшают соседние дачи, и попросите отросток или черенок, чтобы высадить у себя. Не бойтесь, что все сады будут выглядеть одинаково: размещенные в другом месте цветы и кустарники полностью меняют ландшафт. Освойте черенкование и деление Чтобы сад смотрелся гармонично, можно высадить в нескольких местах одинаковые кустарники. Для этого займитесь весной черенкованием: многие растения отлично размножаются таким способом. А излишки всегда можно отдать соседям.

Устройте уютную зону с костром

Почти на каждом участке существует зона мангала, где готовят шашлыки и запекают овощи, но дополнительное место для огня станет центром уютных вечеров. Вам понадобятся лишь камни или кирпичи, а можно воспользоваться специальными жаропрочными чашами. Установив рядом скамейку или пару кресел, вы создадите потрясающее место для вечерних посиделок с друзьями, уютных разговоров и потягивания глинтвейна или мятного чая.

Высадите ароматные растения

Черемуха, жасмин, пионы, сирень заставят вас почувствовать себя лучше, как только вы окажетесь на даче. А принеся такой букет домой, вы можно раз за разом переживать моменты релакса и погружаться в воспоминания об отдыхе. Привлеките птиц Скворечники и кормушки смотрятся на участке очаровательно, а ночуя за городом, вы начнете просыпаться от птичьих трелей. К тому же создание домиков для пернатых — отличное занятие, объединяющее всех членов семьи.

Поймайте музыку ветра

Развесьте на входе в домик и на деревьях специальные трубочки из глины или металла, которые приятно звенят при дуновении ветра. Эти переливы станут отличным дополнением к атмосфере спокойствия и расслабления.

Устройте сад в контейнерах

Клумбы, устроенные таким образом, можно переставлять, меняя весь вид сада. Особенно эффектно смотрятся монохромные цветники, которые можно комбинировать друг с другом, создавая целые картины.

Дом и сад,
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