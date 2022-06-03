Как правильно пересаживать рассаду капусты

В день пересадки капусты на постоянное место на дачном участке особенно важна погода. Как пишет aif.ru, белокочанную, краснокочанную, кольраби, цветную капуста лучше всего сажать в пасмурную погоду. Идеально, если в это время будет идти мелкий дождь, а температура не будет превышать 12 градусов.
На начальной стадии после пересадки капуста лучше приживется, если погода не будет общекомфортной. Однако затем все перечисленные виды капусты предпочитают солнце или полутень.
Еще одна важная составляющая – удобрения. В лунку обязательно советуют высыпать пару ложек золы. Также можно добавить комплексное удобрение в следующих пропорциях компонентов: 14% калия, 12% азота и 8% фосфора. Горчичный жмых поможет отпугнуть вредителей и предотвратить некоторые болезни. Засыпку стоит дополнить яичной скорлупой, но это не принципиальный момент. А вот пара мелких совков компоста лишним не будет.
Как только все компоненты учтены, в лунке их нужно перемешать до однородной массы и в нее пересаживать рассаду, присыпать грунтом и уплотнить.