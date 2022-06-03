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2 часа назад

Как правильно пересаживать рассаду капусты

Мир24

В день пересадки капусты на постоянное место на дачном участке особенно важна погода. Как пишет aif.ru, белокочанную, краснокочанную, кольраби, цветную капуста лучше всего сажать в пасмурную погоду. Идеально, если в это время будет идти мелкий дождь, а температура не будет превышать 12 градусов.

Как правильно пересаживать рассаду капусты
Фото: pexelspexels

На начальной стадии после пересадки капуста лучше приживется, если погода не будет общекомфортной. Однако затем все перечисленные виды капусты предпочитают солнце или полутень.

Еще одна важная составляющая – удобрения. В лунку обязательно советуют высыпать пару ложек золы. Также можно добавить комплексное удобрение в следующих пропорциях компонентов: 14% калия, 12% азота и 8% фосфора. Горчичный жмых поможет отпугнуть вредителей и предотвратить некоторые болезни. Засыпку стоит дополнить яичной скорлупой, но это не принципиальный момент. А вот пара мелких совков компоста лишним не будет.

Как только все компоненты учтены, в лунке их нужно перемешать до однородной массы и в нее пересаживать рассаду, присыпать грунтом и уплотнить.

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