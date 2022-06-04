Рацион на весь сезон, или Чем кормить газон

Подкармливать зеленую лужайку нужно со знанием дела, ориентируясь на погоду и сезонность. Давайте вместе составим правильное меню!

Фото: 7dach.ru 7dach.ru

В идеале, прежде чем составлять программу питания, важно понять, какие полезные элементы уже содержатся в почве вашего участка и каких не хватает. Ответ на этот вопрос поможет получить химический анализ почвы, сделанный в специализированных лабораториях, которые существуют во всех крупных городах страны. В крайнем случае воспользуйтесь подсказками из статьи Как узнать тип почвы и зачем это нужно.

Видео дня

Впрочем, практика показывает, что в большинстве случаев питательных веществ земле категорически не хватает. Поэтому уже на начальном этапе создания газона стоит внести минеральные и органические удобрения, которые сделают почву пористой, питательной, влагоемкой, изменят ее плотность и микробиологическое состояние. Общий обзор разных видов удобрений вы найдете в материалах:

Какие бывают удобрения: витамины для зелёных питомцев

Ценность органических удобрений

Органические удобрения: выбираем полезные для почвы

Органические удобрения из растений

Минеральные удобрения: наиболее популярные виды

Удобрять или не удобрять? Вопрос… философский!

Для нормального роста газона необходимы три элемента: азот, калий и фосфор, причем каждый из них по-своему воздействует на растения и ориентирован на различные задачи.

1. Азот

Азот нужен для стимуляции роста и более сочной окраски травяного покрова. В почве запасы этого элемента иссякают быстрее остальных, поэтому в течение сезона рекомендуется подкармливать растения азотными удобрениями после каждой второй стрижки. А вот осенью газону такая

стимуляция уже вредна, поскольку в преддверии зимы активный рост травы крайне нежелателен.

Подкармливать газон азотными удобрениями нужно до осени, дальше стимуляция роста травы принесет лишь вред

Подкармливать газон азотными удобрениями нужно до осени, дальше стимуляция роста травы принесет лишь вред

2. Калий

Калий укрепляет растения, повышает устойчивость к болезням, засухе и потере цвета, вносить его можно в течение всего дачного сезона с весны до осени. Разобраться в типах удобрений на его основе поможет статья Калийные удобрения: какие бывают и как их применять.

3. Фосфор

Фосфоросодержащая подкормка благоприятно воздействует на корневую систему травы, укрепляет и восстанавливает ее. Весной такие удобрения провоцируют быстрый рост и мощное развитие, летом помогают растениям усваивать питательные вещества и воду из почвы, а осенью стимулируют рост боковых побегов.

Найти в продаже нужные виды подкормок несложно, но если для вас это проблема, загляните на маркет. Это онлайн-каталог товаров из крупнейших интернет-магазинов для садоводов и огородников — и, пожалуй, самый удобный способ сравнить цены и выбрать удобрения для дачи.