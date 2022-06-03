Какие культуры боятся заморозков: мнение агронома

«В теплицах на ночь можно поставить 4-5 ведер с горячей водой. Это может спасти растения. Также можно поставить в теплицу домашний обогреватель. Если на участке нет теплицы и специальных современных укрывных материалов, можно накрыть посадки разрезанными пластиковыми бутылками. При этом, нельзя забывать о том, что ночью крышки нужно закрывать, а днем – открывать. Если и бутылок таких нет – воспользоваться можно старыми тряпками, которые у всех имеются на даче», – добавила Шубина.