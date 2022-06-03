Какие культуры боятся заморозков: мнение агронома

Агроном рассказала «ФедералПресс», какие дачные посадки могут замерзнуть в первую очередь и как спасти растения от холода.
«Самые неустойчивые к морозу растения в моем рейтинге – арбузы и дыни, которые пришли к нам из Африки, а также огурцы, завезенные из Индии. При температуре +14 градусов они перестают расти и развиваться. На втором месте я бы поставила томаты, баклажаны и перцы из Мексики», – рассказала корреспонденту «ФедералПресс» агроном Людмила Шубина.
Также эксперт добавила, то кабачки и тыквы тоже не устойчивы к заморозкам, поэтому их тоже нужно укрывать. Картофель при понижении температур до критических отметок достаточно окучить.
При этом, морковь, свекла, лук и капуста, по словам специалиста, не боятся заморозков. Эти овощи издавна росли в Сибири, и приспособлены к низким температурам.
Также Людмила Шубина рассказала, как спасти растения от заморозков.
«В теплицах на ночь можно поставить 4-5 ведер с горячей водой. Это может спасти растения. Также можно поставить в теплицу домашний обогреватель. Если на участке нет теплицы и специальных современных укрывных материалов, можно накрыть посадки разрезанными пластиковыми бутылками. При этом, нельзя забывать о том, что ночью крышки нужно закрывать, а днем – открывать. Если и бутылок таких нет – воспользоваться можно старыми тряпками, которые у всех имеются на даче», – добавила Шубина.
Если растение слегка подмерзло, его можно реанимировать. Людмила Шубина советует поливать его теплой водой. Но такой способ поможет не всегда.
«Когда температура на улице минусовая, влага внутри растения кристаллизуется и разрывает ткани. Мой совет дачникам – запастись укрывным материалом и ехать на дачу, закрывать посадки», – заключила агроном.