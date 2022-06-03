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52 минуты назад

3 популярные ошибки при стирке постельного белья

WomanHit.ru

В результате ткань безвозвратно портится.

3 популярные ошибки при стирке постельного белья
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Что интересно, летом многие решают заняться глобальной стиркой — постельное белье отправляется в машинку целыми горами, особенно если вы решили постирать не только домашнее, но и дачное. При этом некоторые удивляются тому, насколько быстро наволочки и простыни изнашиваются после стирки или же вообще не отстирываются, а заново отправлять в машинку такое количество белья не хочется. Мы собрали основные ошибки, которые вы можете допустить при стирке, и которые могут быстро испортить ваше белье.

Вы стираете в неправильном режиме

Многие действительно считают, что стирка на полной мощности — гарантия чистого белья. На самом деле интенсивный режим поможет вам только если белье действительно сильно загрязнено и требует мощной стирки. В остальных случаях регулярная стирка на максимальной мощности приводит не только к истончению ткани, но и изменению цвета, если у вас яркое белье.

Важный момент: помимо мощности, обращаем внимание и на тип ткани.

Вы не добавляете пятновыводитель

Иногда стирка подразумевает под собой только лишь избавление от пятен. Однако важно понимать, что без специального средства тут не обойтись. Обычный порошок поможет только в том случае, если вы заранее застираете пятно и уже после этого положите всю наволочку или простыню в машинку для полноценной стирки. Но все же лучше приобрести пятновыводитель. Помните, для цветных вещей любой пятновыводитель не подойдет, вам придется искать порошок с интенсивным эффектом.

Вы неправильно сушите белье

Погладить постельное белье — то еще испытание. Но чтобы облегчить себе задачу, начинайте гладить, пока белье не успело полностью высохнуть. Кстати, вы можете воспользоваться сушильной машиной, главное, поставить оптимальный режим. В летнее время крайне не рекомендуется сушить белье под прямыми солнечными лучами — вы только испортите ткань.

Дом и сад,
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