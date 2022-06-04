Садовод рассказал о способах экономии на огороде

«Люди видят, как дорожают продукты в магазинах, и понимают, что дальнейшего подорожания вряд ли удастся избежать. Поэтому они стараются запастись рассадой, чтобы в дальнейшем получить урожай и обеспечить себя съестными припасами на осень и зиму»,