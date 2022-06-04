Садовод рассказал о способах экономии на огороде

О способах экономии на огороде «Мосленте» рассказал председатель общественной организации «Садоводы России», главный редактор газеты «Ваши шесть соток» Андрей Туманов.
По словам известного садовода, рассадой в Москве и Подмосковье сейчас занимаются более чем активно, заметно увеличились продажи семян овощных культур, так называемого «борщевого набора».
«Люди видят, как дорожают продукты в магазинах, и понимают, что дальнейшего подорожания вряд ли удастся избежать. Поэтому они стараются запастись рассадой, чтобы в дальнейшем получить урожай и обеспечить себя съестными припасами на осень и зиму»,
— рассказал Туманов.
Семена тоже, скорее всего, будут дорожать, добавил собеседник «Мосленты». В связи с этим он посоветовал огородникам запастись тем, что может «полежать», или научиться выращивать семена самостоятельно.
«Очень многие семена нетрудно самому вырастить. Я, например, выращиваю семена моркови, это занятие очень увлекательное. Выращиваю кинзу, укроп и другую зелень. Зачем покупать то, что можно вырастить самостоятельно?»
— отметил Туманов.
Хорошо сэкономить, добавил садовод, помогает самостоятельная прививка деревьев.
«Если научитесь это делать, сэкономите огромные деньги»,
— подчеркнул он.