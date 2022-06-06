Секреты комфортной экономии на коммуналке

В вопросах экономии всегда возникает несколько вариантов, как это делать. Infox.ru разбирает два основных: меньше потреблять и лучше считать.

Фото: Нижегородская правда Нижегородская правда

Система оплаты ЖКУ порой устроена таким образом, что нормативы потребления по умолчанию установлены на высоком уровне, поэтому в отсутствие счетчиков нет никакого смысла экономить, например, воду.

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Однако после их установки наверняка окажется, что при том же уровне потребления холодной и горячей воды суммы в платежках станут заметно меньше. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала эксперт в области ЖКХ Евгения Юнисова.

Она напомнила, что помимо водоснабжения есть такие статьи расходов за ЖКУ, как отопление, электроснабжение, вывоз отходов. По ним найти способы сэкономить довольно проблематично.

С водой главным препятствием для экономии являются нормативы с повышающим коэффициентом. Они довольно сильно увеличивают расходы, тогда как человеку установленных объемов потребления попросту не нужно. Счетчик этот дисбаланс решает, а там уже сам гражданин может решать, нужно ли ему экономить больше за счет более редких походов в душ и стирок. Однако экономить на качестве жизни не рекомендуется, отметила Юнисова.

По электроснабжению экономить можно за счет замены бытовой техники и лампочек. Очевидно, что если в квартире стоит холодильник советских времен, за его надежность приходится платить повышенным потреблением электроэнергии. Современная бытовая техника ориентирована на экономию. Поэтому есть смысл подумать о замене старой техники. Но тут опять же – придется потратиться на новые покупки, которые не всем по карману.

«Имеет смысл провести ревизию техники и подсчитать, что выгоднее – использовать бабушкин холодильник или купить новый», – подытожила эксперт.

Несколько дополнительных правил.

В целях экономии воды также не лишним будет следить за состоянием кранов. Из-за протечек в месяц может теряться по несколько сотен литров воды. Батареи можно оснастить регулировочными кранами, чтобы управлять количеством потребляемой теплоэнергии.

На общедомовом уровне имеет смысл проконтролировать теплоизоляцию труб в котельных и подвалах. При согласии всех жильцов управляющую компанию можно заставить поставить общедомовой счетчик или предпринять меры по энергосбережению.