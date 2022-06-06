Секреты комфортной экономии на коммуналке

В вопросах экономии всегда возникает несколько вариантов, как это делать. Infox.ru разбирает два основных: меньше потреблять и лучше считать.
Система оплаты ЖКУ порой устроена таким образом, что нормативы потребления по умолчанию установлены на высоком уровне, поэтому в отсутствие счетчиков нет никакого смысла экономить, например, воду.
Однако после их установки наверняка окажется, что при том же уровне потребления холодной и горячей воды суммы в платежках станут заметно меньше. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала эксперт в области ЖКХ Евгения Юнисова.
Она напомнила, что помимо водоснабжения есть такие статьи расходов за ЖКУ, как отопление, электроснабжение, вывоз отходов. По ним найти способы сэкономить довольно проблематично.
С водой главным препятствием для экономии являются нормативы с повышающим коэффициентом. Они довольно сильно увеличивают расходы, тогда как человеку установленных объемов потребления попросту не нужно. Счетчик этот дисбаланс решает, а там уже сам гражданин может решать, нужно ли ему экономить больше за счет более редких походов в душ и стирок. Однако экономить на качестве жизни не рекомендуется, отметила Юнисова.
По электроснабжению экономить можно за счет замены бытовой техники и лампочек. Очевидно, что если в квартире стоит холодильник советских времен, за его надежность приходится платить повышенным потреблением электроэнергии. Современная бытовая техника ориентирована на экономию. Поэтому есть смысл подумать о замене старой техники. Но тут опять же – придется потратиться на новые покупки, которые не всем по карману.
«Имеет смысл провести ревизию техники и подсчитать, что выгоднее – использовать бабушкин холодильник или купить новый», – подытожила эксперт.
В целях экономии воды также не лишним будет следить за состоянием кранов. Из-за протечек в месяц может теряться по несколько сотен литров воды. Батареи можно оснастить регулировочными кранами, чтобы управлять количеством потребляемой теплоэнергии.
На общедомовом уровне имеет смысл проконтролировать теплоизоляцию труб в котельных и подвалах. При согласии всех жильцов управляющую компанию можно заставить поставить общедомовой счетчик или предпринять меры по энергосбережению.
По части экономии электроэнергии в доме или квартире хорошо себя показывают датчики движения, управляющие освещением.Уезжая из квартиры в отпуск всегда стоит помнить о выключении из розеток всех электроприборов. Воду тоже не лишним будет перекрыть на уровне стояка.Квитанции следует проверять при каждой оплате, так как на первый взгляд незаметные ошибки там могут появляться регулярно. При их обнаружении следует обращаться сначала в УК, а потом и государственную жилищную инспекцию.