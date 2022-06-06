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1 час назад

Названы тренды и антитренды в мебельном интерьере

Мослента

О мебельной моде и тенденциях из прошлого, которые в наши дни уже не актуальны, рассказала «Мосленте» совладелица производства мебели Wellmebel Ирина Голубовская. Главным трендом 2022 года она назвала скругленные края.

Названы тренды и антитренды в мебельном интерьере
Фото: МослентаМослента

«Если в прошлом году покупатели предпочитали диваны прямых форм и без острых углов, то сегодня им больше нравятся мягкая мебель в форме полумесяца, а также кресла и стулья с круглыми спинками. Всевозможные элементы декора тоже стремятся к скруглению», — объяснила Голубовская.

Второй тренд — чистота пространства. На смену большому количеству полок пришли утилитарные системы хранения во всю стену, которые позволяют скрыть все предметы за дверцами.

Третий тренд — минимализм. Голубовская отметила, что он уже не первый сезон прослеживается во всем, в том числе в фурнитуре: покупатели выбирают наименее заметные детали, иногда предпочитают шкафы и вовсе без ручек.

В 2022 году люди стали предпочитать натуральные материалы в интерьере: МДФ, камень и стекло. При этом некоторые эксперты утверждают, что это типичный антитренд в мебельной сфере.

«Но так категорично рассуждать не стоит. Конечно же, стеклянные столы лучше оставить в прошлом, но стеклянных перегородки актуальны всегда», — рекомендует совладелица Wellmebel.

Последним в списке трендов эксперт назвала сочетание несочетаемого.

«Только наши мамы и бабушки так тяготели к идеальному сочетанию всех деталей в комнате. Сейчас же дизайнеры максимально отходят от этого», — уточнила она.

Голубовская рассказала, что определенную лепту в тренды дизайна мебели внесла пандемия коронавируса. После 2020 года в квартирах и домах стали все чаще делать рабочую зону, а до пандемии собственный кабинет в жилом помещении был, скорее, исключением, чем правилом.

Дом и сад,
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