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3 часа назад

Эксперт объяснил, как избежать утечки газа дома

Рамблер

Директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы Денис Кувиков рассказал, какие приемы позволят избежать утечки газа. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Эксперт объяснил, как избежать утечки газа дома
Фото: unsplashunsplash

«Уезжая в отпуск, россияне соблюдают базовые правила безопасности: отключают электронику и запирают двери. Однако перед отъездом очень важно перекрыть краны подачи газа, чтобы избежать вероятности утечки», - пояснил Кувиков.

Если это действие не выполнить, то счет за коммуналку придет огромный. Однако перекрывать газ нужно правильно, прежде всего это нужно сделать через краны на газовых приборах.

«Закрывать можно только те краны, которые находятся на газовых приборах и перед ними. В некоторых домах краны на газовых стояках находятся на фасадах зданий, а в других — в квартирах на первых этажах. Хозяева такой квартиры могут перекрыть подачу топлива по всему стояку», - рассказал Кувиков.

До этого мы рассказывали, как избавиться от плесени на швах плитки.

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