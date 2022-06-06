Эксперт объяснил, как избежать утечки газа дома

«Закрывать можно только те краны, которые находятся на газовых приборах и перед ними. В некоторых домах краны на газовых стояках находятся на фасадах зданий, а в других — в квартирах на первых этажах. Хозяева такой квартиры могут перекрыть подачу топлива по всему стояку», - рассказал Кувиков.