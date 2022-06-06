Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+16° в 
USD 61.97EUR 65.92
Войти в почту
3 часа назад

4 ошибки во время стирки, которые портят и одежду, и машинку

Мира Маркина

Некоторые хозяйки годами стирают одежду неправильно, что приводит к быстрому изнашиванию вещей и их порче, а еще не лучшим образом сказывается на технике.

4 ошибки во время стирки, которые дорого обойдутся
Фото: pxherepxhere

Подробнее о том, какие ошибки мы чаще всего допускаем во время стирки – в материале "Рамблера".

Не застегивать молнии

Металлические зубцы могут цепляться за другую одежду и портить ее. Вот почему так важно, отправляя вещи на молнии в стирку, застегивать их до конца.

Пренебрегать настройками стиральной машины

Мало кто читает инструкцию к стиральной машине – и очень зря: подчас именно незнание характеристик устройства приводит к его поломке. Если инструкции нет под рукой, найдите ее в интернете и внимательно изучите. Обратите внимание на пункт о том, сколько вещей можно загружать. Перегрузка машинки не позволит ей полностью выстирать всю одежду, а еще повредит амортизаторы и подшипники техники.

Злоупотреблять порошком

Больше – не значит лучше. Лишняя пена может уносить грязь в труднодоступные для полоскания места: за воротник рубашки или в карман джинсов. Чтобы избежать этого, попробуйте вдвое сократить количество порошка на одну стирку. Если какой-то одежде не хватит этого количества, понемногу увеличивайте "порции".

Сильно тереть пятна

Такой метод только усугубляет пятна и изнашивает ткань. Проще всего избавиться от свежих пятен – чем свежее загрязнение, тем больше шансов, что вам удастся его удалить. Используйте белую тряпку, которая точно не окрасит одежду в другой цвет, и двигайтесь от внешних краев к центру, чтобы пятно не увеличилось в размерах.

Дом и сад,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители