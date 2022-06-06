4 ошибки во время стирки, которые дорого обойдутся

Некоторые хозяйки годами стирают одежду неправильно, что приводит к быстрому изнашиванию вещей и их порче, а еще не лучшим образом сказывается на технике.

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Подробнее о том, какие ошибки мы чаще всего допускаем во время стирки – в материале "Рамблера".

Не застегивать молнии

Металлические зубцы могут цепляться за другую одежду и портить ее. Вот почему так важно, отправляя вещи на молнии в стирку, застегивать их до конца.

Пренебрегать настройками стиральной машины

Мало кто читает инструкцию к стиральной машине – и очень зря: подчас именно незнание характеристик устройства приводит к его поломке. Если инструкции нет под рукой, найдите ее в интернете и внимательно изучите. Обратите внимание на пункт о том, сколько вещей можно загружать. Перегрузка машинки не позволит ей полностью выстирать всю одежду, а еще повредит амортизаторы и подшипники техники.

Злоупотреблять порошком

Больше – не значит лучше. Лишняя пена может уносить грязь в труднодоступные для полоскания места: за воротник рубашки или в карман джинсов. Чтобы избежать этого, попробуйте вдвое сократить количество порошка на одну стирку. Если какой-то одежде не хватит этого количества, понемногу увеличивайте "порции".

Сильно тереть пятна