Агроном назвала растения, которые не поздно высаживать в июне

— В июне можно высевать морковь, свеклу, репу и дайкон. При их высеве нужно обратить внимание на влажность почвы: она должна быть не сухой. Идеально в этот период высаживать кабачки, патиссоны, тыкву и огурцы. Тыквенные культуры любят тепло, поэтому они будут активно расти и размножаться в теплую погоду, при этом в посевные и посадочные лунки нужно добавлять удобрение, — рассказала агроном в новом выпуске на YouTube-канале Procvetok.