Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+21° в 
USD 61.11EUR 64.87
Войти в почту
1 час назад

Агроном назвала растения, которые не поздно высаживать в июне

Вечерняя Москва

Научный сотрудник РУП «Институт овощеводства» Анна Пашкевич рассказала о том, какие растения еще не поздно высадить в июне.

Агроном назвала растения, которые не поздно высаживать в июне
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Она напомнила, что в начале лета можно посеять петрушку, шпинат, укроп, салат и другие виды зелени. Все они будут хорошо расти при любой погоде и освещении, однако шпинат лучше сажать в тени.

— В июне можно высевать морковь, свеклу, репу и дайкон. При их высеве нужно обратить внимание на влажность почвы: она должна быть не сухой. Идеально в этот период высаживать кабачки, патиссоны, тыкву и огурцы. Тыквенные культуры любят тепло, поэтому они будут активно расти и размножаться в теплую погоду, при этом в посевные и посадочные лунки нужно добавлять удобрение, — рассказала агроном в новом выпуске на YouTube-канале Procvetok.

В июне в течение всего месяца можно высевать фасоль, до середины июня — зеленый горошек. Кроме этого, агроном рекомендует попробовать высадить картофель в июне.

— Доказано, что клубни, высаженные в мае в холодную землю, хуже развиваются. А те, которые высаживают в начале июня, будут наравне или даже обгонят майский картофель по всем показателям, — объяснила садовод.

Также в июне можно высаживать белокочанную и красную капусту, а брокколи и цветную можно выращивать как рассаду, а после высаживать в тень.

Дом и сад,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители