Агроном назвала растения, которые не поздно высаживать в июне

Научный сотрудник РУП «Институт овощеводства» Анна Пашкевич рассказала о том, какие растения еще не поздно высадить в июне.
Она напомнила, что в начале лета можно посеять петрушку, шпинат, укроп, салат и другие виды зелени. Все они будут хорошо расти при любой погоде и освещении, однако шпинат лучше сажать в тени.
— В июне можно высевать морковь, свеклу, репу и дайкон. При их высеве нужно обратить внимание на влажность почвы: она должна быть не сухой. Идеально в этот период высаживать кабачки, патиссоны, тыкву и огурцы. Тыквенные культуры любят тепло, поэтому они будут активно расти и размножаться в теплую погоду, при этом в посевные и посадочные лунки нужно добавлять удобрение, — рассказала агроном в новом выпуске на YouTube-канале Procvetok.
В июне в течение всего месяца можно высевать фасоль, до середины июня — зеленый горошек. Кроме этого, агроном рекомендует попробовать высадить картофель в июне.
— Доказано, что клубни, высаженные в мае в холодную землю, хуже развиваются. А те, которые высаживают в начале июня, будут наравне или даже обгонят майский картофель по всем показателям, — объяснила садовод.
Также в июне можно высаживать белокочанную и красную капусту, а брокколи и цветную можно выращивать как рассаду, а после высаживать в тень.