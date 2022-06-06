Простой и дешевый способ ускорить рост огурцов: видео

Каждый садовод мечтает о хорошем урожае, потому любые способы его улучшить или ускорить, как правило, вызывают интерес. Рамблер нашел для вас видео от пользователя TikTok @sovbio, который рассказывает, как ускорить рост огурцов, а помимо этого еще и спасти их от вредителей и болезней.

Для этого вам понадобится лишь дешевое и всем известное средство из аптеки - обыкновенный йод. Однако, если развести его в определенных пропорциях с водой, он будет способствовать активному росту овощей не только в теплице, но и на открытом грунте - это подробно описано в видео.