Выращивание каких растений навлечет штраф на дачников

Некоторым сортам роз и трав не место на дачном участке, предупреждают эксперты Elle Decoration. Ведь их выращивание может навлечь серьезные проблемы.
Борщевик, прострел, вороний глаз, волчеягодник входят в список карантинных и сорных растений. С ним также лучше ознакомиться дачникам. Ведь за "нецелевое использование земли" дачный участок при определенных условиях могут даже изъять.
Выращивание хвоща полевого, тысячелистника, сныть обыкновенной, вьюнка полевого, одуванчика лекарственного, полыни обыкновенной, полевой фиалки и даже ромашки также могут навлечь штраф на дачника. Но только в том случае, если компетентные органы признают нецелевое использование растений из этого списка.
Ранее "Рамблер" рассказывал о том, как выбрать биотуалет для дачи или загородного дома.