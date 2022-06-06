Обновляем советский деревянный стол своими руками

Не спешите выбрасывать старую мебель. Во-первых, новая стоит сегодня недешево, во-вторых, раньше, особенно во времена СССР, она была намного качественнее, чем та, что сегодня поступает в продажу. Если старый деревянный стол в целом еще прочный, без следов гниения и без повреждений, а просто выглядит неэстетично, – отреставрируйте его, и мебель прослужит вам еще с десяток лет точно.

Прежде чем начинать реставрацию, осмотрите стол, оцените его ветхость и изношенность. Найдите все дефекты – царапины, сколы, трещины.

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Затем прикрутите детали, если они разболтались, почините выдвижные ящики, зафиксируйте ножки.

После этого приступайте к очистке – надо полностью снять старое покрытие. Сделать это проще всего шлифовальной машинкой, но если ее нет, подойдет и наждачная бумага с крупным зерном. Зашкуривать следует только в респираторе, чтобы частицы пыли не попали в легкие.

Затем заделайте дефекты – залатайте выбоины, сколы и царапины шпаклевкой. После того, как она высохнет, снова обработайте этот участок наждачной бумагой.

Следующий шаг – обезжиривание и грунтовка поверхности. Она нужна, чтобы краска или пленка легли ровно. Можно использовать алкидную краску или специальную грунтовку для дерева.

И только теперь можно приступать к декорированию. Здесь всё зависит от вашей фантазии. Самый простой способ – покрасить. Можно повторить «родной» тон изделия или же,, напротив, сменить на контрастный цвет, чтобы добавить в интерьер яркости. При этом столешницу можно выкрасить в один цвет, а ножки – в другой. Также хорошо смотрятся геометрические фигуры – их можно нанести с помощью трафарета. Или нанесите кракелюр – специальный лак, который дает эффект потрескивания для придания винтажного эффекта.

Красиво смотрятся и столы, оформленные декупажем, когда стол декорируют кусочками разных материалов – газетных вырезок, фрагментов картин или постеров.

Если же хотите оставить текстуру дерева, можно покрыть столешницу эпоксидной смолой. Прозрачный материал заполнит трещины, сделает поверхность дерева ровной и гладкой.