Что сделать летом, чтобы сэкономить на зимней одежде и обуви

Расходы на одежду и обувь — одни из самых крупных. А одежда и обувь для холодного сезона дороже, чем для теплого. Infox.ru рассказывает о нескольких шага , которые стоит предпринять сейчас, чтобы не пострадать финансово в конце года.

Фото: Нижегородская правда Нижегородская правда

1. Проанализируйте весь свой осенне-зимний гардероб

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Выявите в нем слабые места: чего не хватает, что нужно заменить или починить. Полезно уже летом представлять, во что вы переоденетесь с наступлением холодов, а затем и морозов.

теплая, целая и чистая верхняя одежда;

теплая обувь, в том числе непромокаемая и, желательно, не скользящая;

свитера, утепленные штаны/юбки/колготки;

шапка, шарф, перчатки/варежки, теплые носки. У вас должны быть:

2. Составьте список теплых вещей, которые нужно купить, и отправляйтесь искать их уже летом

В теплое время проще сэкономить на транспорте (можно ходить пешком), еде (в жару меньше хочется есть) и коммунальных услугах. Высвободившиеся средства можно направить на приобретение зимних вещей. В летний сезон они продаются по самым выгодным ценам — разница иной раз составляет тысячи рублей. Ищите одежду и обувь в том числе в интернет-магазинах, сортируя списки товаров по цене. Читайте отзывы, заказывайте вещи с опцией примерки.

3. Приведите в порядок имеющиеся теплые вещи

Зимних обновок порой хочется еще и потому, что вещи долгое время хранились неправильно. Из-за этого портится их вид, и носить их больше не хочется. Чтобы решить эту проблему, нужно приводить теплые вещи в порядок перед тем, как убрать их на лето.

Во-первых, нужно почистить верхнюю одежду и обувь. Обувь — отмыть, обработать ухаживающим средством, затем обернуть бумагой или положить в тканевый мешок. Верхнюю одежду — сдать в химчистку либо постирать по инструкции, либо обработать лишь зоны с загрязнениями (рукава, например).Шерстяные вещи нужно также деликатно постирать, просушить, а затем сложить стопочками, чтобы они не вытягивались.

Во-вторых, важно правильно хранить одежду и обувь. Обувь дольше сохранится, если хранить ее в закрытой коробке. Верхнюю одежду, смотря что это, можно либо повесить в шкаф, либо сложить в ящик. Позаботьтесь о том, чтобы вещь не смялась слишком сильно, если разглаживать ее проблематично. Само собой, вещи должны храниться вдали от прямых солнечных лучей и в сухости.Привыкнув приобретать теплые вещи в теплый сезон и бережно их хранить, вы сможете пользоваться ими не один год и не ломать голову о том, что надеть зимой.