Три проверенных способа быстро отмыть микроволновку

Чаще всего мы протираем на кухне те поверхности, которые всегда на виду – столешницу, плиту, раковину. А вот о микроволновой печи, бывает, и забываем. У некоторых «руки доходят» только раз в два-три месяца. В итоге в устройстве скапливается приличное количество жира, который не так-то просто отмыть.
Поставить под струю воды технику невозможно – сразу намокнут все внутренние элементы, и микроволновка выйдет из строя. Есть несколько способов справиться с загрязнениями быстро и без особых усилий.
Лимонная кислота. Налейте в пластиковую миску 2 стакана воды и растворите 1-2 столовых ложки лимонной кислоты. Тщательно перемешайте, чтобы порошок растворился. Поставьте в микроволновку и включите ее на максимальную мощность на 10 минут. После этого подождите еще 2-3 минуты, откройте дверцу и протрите прибор изнутри обычной губкой.
Лимон. Выжмите из лимона сок и разбавьте его двумя стаканами воды. Влейте всё в миску. Остатки фрукта нарежьте кусочками и тоже добавьте в раствор. Поставьте в микроволновку на 10 минут на полную мощность. Затем, после выключения, оставьте еще 5 минут дверцу закрытой и только потом открывайте и протирайте губкой.
Уксус. Возьмите 3 столовых ложки уксуса 9-процентного и разведите в стакане воды. Перед чисткой лучше открыть окно, испарения уксуса могут обжечь горло. Нагревайте раствор в микроволновке 5–10 минут на максимальной мощности. Подождите минут 10, прежде чем открывать дверцу. После такой уксусной бани загрязнения достаточно будет удалить губкой.