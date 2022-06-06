Три проверенных способа быстро отмыть микроволновку

Чаще всего мы протираем на кухне те поверхности, которые всегда на виду – столешницу, плиту, раковину. А вот о микроволновой печи, бывает, и забываем. У некоторых «руки доходят» только раз в два-три месяца. В итоге в устройстве скапливается приличное количество жира, который не так-то просто отмыть.

Фото: Провинция.ру Провинция.ру

Поставить под струю воды технику невозможно – сразу намокнут все внутренние элементы, и микроволновка выйдет из строя. Есть несколько способов справиться с загрязнениями быстро и без особых усилий.

Лимонная кислота. Налейте в пластиковую миску 2 стакана воды и растворите 1-2 столовых ложки лимонной кислоты. Тщательно перемешайте, чтобы порошок растворился. Поставьте в микроволновку и включите ее на максимальную мощность на 10 минут. После этого подождите еще 2-3 минуты, откройте дверцу и протрите прибор изнутри обычной губкой.

Лимон. Выжмите из лимона сок и разбавьте его двумя стаканами воды. Влейте всё в миску. Остатки фрукта нарежьте кусочками и тоже добавьте в раствор. Поставьте в микроволновку на 10 минут на полную мощность. Затем, после выключения, оставьте еще 5 минут дверцу закрытой и только потом открывайте и протирайте губкой.