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55 минут назад

В Ягодном союзе рассказали, когда лучше собирать клубнику

RT на русском

Председатель совета Ягодного союза Вячеслав Плёнкин рассказал, когда лучше собирать клубнику.

В Ягодном союзе рассказали, когда лучше собирать клубнику
Фото: RT на русскомRT на русском

«Собирать лучше в утреннее время, после того как роса высохнет, чтобы ягода была сухая. В жару, конечно, лучше не собирать», — пояснил он в беседе с НСН.

По его словам, после сбора ягоды нужно охладить в течение часа при температуре +5 °С, и тогда их можно хранить максимально долго.

Что касается покупки клубники, то Плёнкин отметил, что ягоды должны быть крепкими, без повреждений.

«Потому что, если производители используют много удобрений, ягода становится нетранспортабельной. Поэтому надо покупать целую ягоду, поспевшую», — добавил он.

Дом и сад,
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