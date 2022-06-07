7 вещей, способных сделать интерьер безвкусным

Дизайнеры утверждают, что есть вещи, которые способны испортить даже самые удачные решения в интерьере. Рассказываем о них.

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Во-первых, признаком дурного вкуса считаются зеркала на потолке. Если вы большой поклонник зеркал, то стоит приобрести большое напольное зеркало, которое добавит света и визуально расширит помещение.

Во-вторых, любой интерьер, кроме комнаты малыша, испортит большая коллекция плюшевых игрушек. Заваленные игрушками полки привносят в помещение ощущение беспорядка.

В-третьих, избавьтесь от китайских подделок мебели известных брендов. Подделки всегда являются признаком дурного вкуса.

В-четвертых, обратите внимание на грязную или рваную обивку мебели. Даже если вы отремонтируете помещение, но оставите в нем такую мебель, общее впечатление от интерьера будет испорчено.

В-пятых, хорошее впечатление от интерьера может испортить посуда со сколами или трещинами. Причем такая посуда способна накапливать вредные для организма вещества.

В-шестых, стоит отказаться от многоуровневых потолков в стиле 2000-х. Такие потолки давно уже ушли из моды и считаются устаревшими.