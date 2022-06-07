Назван недорогой способ ускорить рост роз

Если вы съели банан, не спешите выбрасывать кожуру, предупреждает садовод Джон Демпси. В беседе с изданием Express он предложил универсальный способ стимуляции роста цветов с ее использованием.
Для удобрения понадобится две-три кожуры от банана.
«Нужно поместить порезанную кожуру в углубление для черенка, прежде чем посадить его, а остаток кожуры смешать с удобрениями и почвой, в которые будет высажено растение», — объясняет садовод.
Сразу после посадки Демпси рекомендует полить почву – это ускорит процесс разложения кожуры.
Садовод утверждает, что такой нехитрый способ подкормить черенки обеспечит розу нужными питательными веществами, в частности, калием, кальцием, магнием, фосфатами и серой. Кожуру можно использовать для других растений.
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