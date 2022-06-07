Эксперт назвал самые популярные виды кондиционера

Специалист в области технического оборудования Владимир Молотов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, как правильно выбрать кондиционер.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

По словам эксперта, первое, на что стоит обратить внимание — опции, которые имеются у кондиционера. Они могут быть мобильные, со сплит-системой и мульти-сплит системой.

— Мобильные версии не требуют сложного монтажа и легко перемещаемы. Главный их минус — они очень шумные, поскольку компрессор таких кондиционеров находится прямо в помещении, что создает дополнительный гул, — сказал он.

Молотов отметил, что данная модель послужит исключительно как временный вариант.

Более мощные и менее шумные будут кондиционеры со сплит-системой. Они состоят из двух блоков, поэтому в помещении звук работы устройства практически не слышен. Такое оборудование подойдет как для частного дома или квартиры, так и офисного помещения.

Для объектов с большей квадратурой лучше выбирать мульти-сплит системы. Они состоят из одного наружного блока и нескольких внутренних.