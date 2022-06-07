Чем удобрять горох

Гороху требуется очень мало удобрений по сравнению с другими растениями, поскольку он выращивается как однолетник: растет в течение одного сезона, а затем умирает естественным образом.

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Зачастую гороху можно дать только одно внесение удобрения во время посадки, хотя при интенсивном овощеводстве лучше подстраховаться дополнительной подкормкой.

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Начните с проверки рН почвы: оптимальный диапазон рН для гороха составляет от 6 до 7,5. Заодно протестируйте на фосфор.

Если в почве содержится много фосфора, берите удобрение с низким содержанием этого питательного вещества или вообще откажитесь от фосфорных удобрений в пользу хорошо перепревшего навоза.

Например, куриный помет горох обожает, поскольку в нем много углерода, что способствует лучшему цветению. Важно использовать хорошо компостированный помет кур, в противном случае он может содержать бактерии кишечной палочки. В некоторых садовых центрах куриный навоз продается в гранулированном виде, то есть обработан и безопасен.

Теперь лайфхак от гороховых знатоков: подсластите почву доломитом или садовой известью. Нанесите около 150 г на квадратный метр и хорошо полейте. Доломит и садовая известь помогают увеличить доступность питательных веществ в почве и их усвоение растениями, что сделает горох богатым питательными веществами, а значит, и более сладким. Но соблюдайте умеренность – на чрезмерно известкованных почвах горох хлорозит.

Прелесть гороха в том, что его можно сажать всю весну, когда температура почвы составляют 4–16 ℃ или осенью как азотфиксирующий сидерат.

Перед посадкой на поверхность грядке насыпают 5-8 см навозного компоста и заделывают вглубь на 10 см. Это вносит органические вещества в почву и одновременно увеличивает популяцию полезных почвенных микробов.

Для последующей подкормки применяют однократное универсальное жидкое удобрение, когда проростки достигают примерно пяти сантиметров в высоту. Это придаст импульс, необходимый для развития высоких, сильных лоз, которые в конечном итоге будут поддерживать изобилие стручков.

Далее никаких удобрений не требуется, тем более почвенных комплексных с азотом. Вы же не хотите вырастить гигантские лозы с мизерным количеством стручков.

Направьте вашу энергию на правильный полив, что позволит нарастить сочные и крупные стручки.

У растений гороха неглубокая корневая система, поэтому они плохо поглощают влагу из почвы. Поливайте грядку по крайней мере один раз в неделю глубоким замачиванием, в зависимости от количества осадков и температуры в вашем районе.

Старайтесь не допускать полного высыхания земли. Очень сухая почва отрицательно скажется на урожайности.

Обратите особое внимание на то, когда растения цветут и производят стручки. Вот критическое время для подачи воды. Появились стручки, а погода становится жаркой? Поливайте горох хотя бы через день.

Если при поливе гороха вы используете шланг, поддерживайте низкий напор воды, чтобы не размыть почву, покрывающую неглубокие корневые системы, или возьмите регулируемый распылитель, установите в положение «туман» и дайте растениям гороха хорошую дозу питья.

Крапивные обрезки не выбрасывайте, а замульчируйте горох. Крапива – мощный стимулятор роста, мульча же удерживает влагу в почве и уменьшает число сорняков.