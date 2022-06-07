Белый цвет назвали неподходящим для ванной комнаты

Ярко-белый цвет - худший из оттенков, который можно выбрать для окраски стен в ванной комнате. Об этом пишет Express со ссылкой на дизайнеров интерьеров Стефана и Меган Букур из компании Rhythm of the Home.
Эксперты утверждают, что ярко-белый не подходит для стен ванной комнаты, поскольку на нем появляются некрасивые пятна и необратимые повреждения.
"Когда пар из душа соприкасается со светлыми стенами, он может привести к некрасивым пятнам в краткосрочной перспективе и необратимому повреждению в долгосрочной",
– объяснили дизайнеры.
Они также назвали еще четыре оттенка, которых стоит избегать. Не стоит использовать в ванных комнатах, по их мнению, черный, красный, зеленый и персиковый оттенки. Они сделают пространство обветшалым и непривлекательным, поскольку стены таких цветов чаще подвержены загрязнениям.