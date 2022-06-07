Белый цвет назвали неподходящим для ванной комнаты

Ярко-белый цвет - худший из оттенков, который можно выбрать для окраски стен в ванной комнате. Об этом пишет Express со ссылкой на дизайнеров интерьеров Стефана и Меган Букур из компании Rhythm of the Home.

Эксперты утверждают, что ярко-белый не подходит для стен ванной комнаты, поскольку на нем появляются некрасивые пятна и необратимые повреждения.

"Когда пар из душа соприкасается со светлыми стенами, он может привести к некрасивым пятнам в краткосрочной перспективе и необратимому повреждению в долгосрочной",

– объяснили дизайнеры.