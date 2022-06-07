Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+26° в 
USD 60.96EUR 64.57
Войти в почту
35 минут назад

Белый цвет назвали неподходящим для ванной комнаты

Газета.Ru

Ярко-белый цвет - худший из оттенков, который можно выбрать для окраски стен в ванной комнате. Об этом пишет Express со ссылкой на дизайнеров интерьеров Стефана и Меган Букур из компании Rhythm of the Home.

Белый цвет назвали неподходящим для ванной комнаты
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Эксперты утверждают, что ярко-белый не подходит для стен ванной комнаты, поскольку на нем появляются некрасивые пятна и необратимые повреждения.

"Когда пар из душа соприкасается со светлыми стенами, он может привести к некрасивым пятнам в краткосрочной перспективе и необратимому повреждению в долгосрочной",

– объяснили дизайнеры.

Они также назвали еще четыре оттенка, которых стоит избегать. Не стоит использовать в ванных комнатах, по их мнению, черный, красный, зеленый и персиковый оттенки. Они сделают пространство обветшалым и непривлекательным, поскольку стены таких цветов чаще подвержены загрязнениям.

Дом и сад,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители