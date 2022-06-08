Названы самые опасные растения на даче

Многие растения, широко распространенные в разных регионах России и произрастающие, в том числе, на приусадебных участках, несут опасность для людей и животных. Об этом рассказал Life.ru.
Одним из самых опасных растений в беседе с изданием профессор кафедры общего земледелия и агроэкологии факультета почвоведения МГУ Дмитрий Хомяков назвал борщевик.
"Он дает очень большую биомассу и практически не имеет конкурентов в окружающей среде. Очень быстро распространяется и фактически вытесняет другие растения, становится превалирующим доминантном в агроценозах и в естественных ценозах",
— объяснил эксперт.
Помимо борщевика, опасны сныть обыкновенная, вороний глаз четырехлистный, живокость, аконит, клещевина, волчеягодник смертельный и чемерица Лобеля.
Особенно профессор отметил влияние сныти на здоровье человека.
"Если это воздействие на человека — это головные боли, это потеря координации, ухудшение зрения и, в общем-то, если вовремя не принять меры по интоксикации, то последствия могут быть самые серьезные для здоровья",
— рассказал Хомяков.