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2 часа назад

Неприхотливые многолетники для ленивых дачников

Кристина Уколова

О цветущем саде мечтают многие владельцы приусадебных участков, но далеко не у всех есть желание и время постоянно ухаживать за клумбами. «Рамблер» выяснил, какие цветы отлично проживут без тщательного ухода.

Неприхотливые многолетники для ленивых дачников
Фото: Pexels.comPexels.com

Сначала разберемся в характеристиках нетребовательных цветов. Их всего несколько. Такие растения не нуждаются в постоянной обрезке, стойко переносят атаки вредителей и болезней, долго обходятся без полива, им не нужны регулярные пересадки, их не пугает бедная почва. Кроме того, они устойчивы к холоду, и в зависимости от расположения участка хорошо растут в тени или наоборот на солнце.

Как ни странно, в таких условиях растут не только сорняки, но и прекрасные цветы.

Садовая герань

Яркие цветы украшают собой не только подоконники, но и клумбы. Они превосходно подойдут для северной стороны участка, так как отлично чувствуют себя в тени и легко переносят недостаток влаги. Поливать герань нужно редко, но обильно. Кроме того, садовая герань не нуждается в дополнительной подкормке. Что касается почвы, то ее устроит нейтральная или слегка кислая. Но перед посадкой грунт нужно дренировать.

Астильба

Алые, лиловые, розовые и белые цветы будут радовать своим видом все лето. Еще один тенелюбивый многолетник в нашем списке, поэтому ее можно высадить у подножия деревьев. Но астильбе нужна влажная почва, поэтому от регулярного полива она не откажется. Сохранить воду в грунте поможет мульчирование. Также трижды в год цветы нужно подкормить удобрениями.

Кустарниковая астра

Пышные цветы красных и синих оттенков замечательно подходят для солнечных участков сада. Но будет лучше, если эти места буду защищены от ветра, иначе это испортит внешний вид клумбы. Как и садовая герань, астра любит редкий, но обильный полив. Перед посадкой лучше удобрить грунт перегноем, а после полива почву нужно разрыхлить. Как и астильбу, астру нужно подкармливать три раза в год.

Василек многолетний

Ярко-синие цветы напоминают звезды, рассыпавшиеся в траве. Цветы стоит вовремя обрезать из эстетических соображений, удаляя сухие соцветия. Василек хорошо переносит отсутствие регулярного полива, влага понадобится лишь в очень сухое лето.
Дом и сад,
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