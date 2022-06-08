Хобби умершего брата принесло сестрам богатство

Сестры из Великобритании решили разобрать вещи умершего брата и разбогатели благодаря его хобби. Об этом сообщает The Sun.

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К эксперту шоу «Йоркширский аукционный дом» Ангусу Эшуорту обратились сестры Дебора и Дженет, чей брат Кеннет недавно скончался. Мужчина увлекался коллекционированием антиквариата и марок, поэтому приносил домой много интересных предметов. После смерти родственника сестры захотели разобрать его имущество. «Очень непривычно, что его нет рядом. И это неправильно, когда заходишь в комнату и видишь коробки с его вещами. Это подавляет нас, это неправильный способ хранить память о Кеннете», — пояснила Дженет.

Эшуорт приехал в гости к женщинам и увидел, что их брат собрал огромную коллекцию, в которой было много изделий из серебра. Часть вещей находились в доме, а все остальное хранилось в небольшой постройке во дворе. «Сегодняшняя работа — сплошное удовольствие. Такое случается далеко не каждый день, но такие дни действительно особенные», — сказал эксперт. В итоге на аукцион был выставлен 451 предмет из коллекции Кеннета. После продажи Дебора и Дженет получили 44,5 тысячи фунтов стерлингов (3,4 миллиона рублей).

Аукцион занял шесть часов. Сестры были удивлены и горды, что хобби брата привлекло такое большое внимание со стороны покупателей. Когда торги закончились, женщины были поражены суммой, которую им удалось выручить.