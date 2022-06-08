Садоводы раскрыли секрет отличного урожая огурцов

Садоводы раскрыли рецепт подкормки почвы для получения отличного урожая огурцов. Как уточняет Infox.ru, далеко не всегда все зависит от полива или удобрений.
Важная помеха в получении хорошего урожая огурцов — высокая кислотность почвы. Обычно такое бывает, если грядки ежегодно удобряют азотом. С каждым годом кислотность увеличивается, что очень вредно для огурцов. В таких условиях огурцы могут расти медленно, а то и вовсе погибнут.
Огородники раскрыли рецепт раскисления почвы. Нужно приготовить специальный раствор и обработать им грядки осенью, после того, как урожай уже собран.
При этом специалисты считают, что это можно сделать и в весенне-летний период.
Для приготовления этого раствора нужно в 20 литрах теплой воды растворить 200 граммов мела (доломитовой муки). Далее следует полить приготовленным раствором каждый куст — по 500 мл на каждое растение. За сезон процедуру можно проделать дважды. Но лучше это сделать до того, как кусты разрастутся.