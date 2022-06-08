Садоводы раскрыли секрет отличного урожая огурцов

Садоводы раскрыли рецепт подкормки почвы для получения отличного урожая огурцов. Как уточняет Infox.ru, далеко не всегда все зависит от полива или удобрений.

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Важная помеха в получении хорошего урожая огурцов — высокая кислотность почвы. Обычно такое бывает, если грядки ежегодно удобряют азотом. С каждым годом кислотность увеличивается, что очень вредно для огурцов. В таких условиях огурцы могут расти медленно, а то и вовсе погибнут.

Огородники раскрыли рецепт раскисления почвы. Нужно приготовить специальный раствор и обработать им грядки осенью, после того, как урожай уже собран.

При этом специалисты считают, что это можно сделать и в весенне-летний период.