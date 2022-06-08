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1 час назад

Садоводы раскрыли секрет отличного урожая огурцов

Нижегородская правда

Садоводы раскрыли рецепт подкормки почвы для получения отличного урожая огурцов. Как уточняет Infox.ru, далеко не всегда все зависит от полива или удобрений.

Садоводы раскрыли секрет отличного урожая огурцов
Фото: Pravda-nn.ruPravda-nn.ru

Важная помеха в получении хорошего урожая огурцов — высокая кислотность почвы. Обычно такое бывает, если грядки ежегодно удобряют азотом. С каждым годом кислотность увеличивается, что очень вредно для огурцов. В таких условиях огурцы могут расти медленно, а то и вовсе погибнут.

Огородники раскрыли рецепт раскисления почвы. Нужно приготовить специальный раствор и обработать им грядки осенью, после того, как урожай уже собран.

При этом специалисты считают, что это можно сделать и в весенне-летний период.

Для приготовления этого раствора нужно в 20 литрах теплой воды растворить 200 граммов мела (доломитовой муки). Далее следует полить приготовленным раствором каждый куст — по 500 мл на каждое растение. За сезон процедуру можно проделать дважды. Но лучше это сделать до того, как кусты разрастутся.

Дом и сад,
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