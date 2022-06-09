Какие растения нельзя сажать рядом на даче

Чтобы урожай радовал, а вредителей стало меньше, достаточно подобрать для овощей и фруктов правильных «компаньонов».

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Дачники со стажем знают, что некоторые растения на одной грядке помогают друг другу справляться с вредителями и даже помогают подавлять соседу болезни. Но есть и такие пары, которые, оказавшись рядом, мешают созреванию урожая и могут привести к гибели «соперника». Кроме того, садоводы знают два важных правила:

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Рядом не могут находиться культуры одно семейства: они обмениваются болезнями и хуже цветут; У «соседей» должны быть разные периоды созревания плодов: когда у одного из растений начинают завязываться плоды, второе может начать бороться с ним за место под солнцем, если эти циклы совпали.

Какие овощи нельзя сажать вместе

Рядом с чесноком:

Лук — вопреки традициям огородников, эти культуры не стоит размещать рядом, ведь они принадлежат к одному семейству и могут усилить болезни друг друга;

Бобовые — они заглушат грядку с чесноком и привлекут вредителей;

Базилик — листья этого душистого растения выделяют эфирные масла, которые, впитываясь в корневую систему лука, мешают формироваться головкам.

Рядом с луком:

Бобовые — на лук они действуют так же, как и на чеснок; Шалот, порей — у этих растений одни и те же вредители, которые могут погубить обе культуры;

Огурцы — созревая, они создают длинные петли, которые мешают луку формироваться.

Рядом с укропом:

Морковь — эти растения угнетают друг друга и мешают нормальному созреванию;

Базилик — при близком соседстве укроп может заразить листья растения укропной мухой и тлей, с которыми базилик не в состоянии справиться;

Петрушка —посаженные рядом эти травы угнетают друг друга, к тому же они требуют абсолютно разного ухода;

Рядом с картофелем:

Пасленовые — помидоры, перец, баклажаны, физалис заражаются одинаковыми болезнями и угнетают друг друга;

Клубника — ягода подвержена заражению серой и черной гнилью, которые с легкостью перекидываются на картофель;

Тыквы, кабачки, патиссоны — эти растения формируют петли, оплетают картофель и не дают сформироваться клубням;

Подсолнечник — он сильно истощает почву, поэтому урожай картофеля будет скудным;

Рядом с тыквой:

В отличие от многих растений, тыква очень непривередлива в соседстве, зато урожай сильно зависит от того, какая культура росла на этом месте до нее. Лучшие варианты — картофель, лук, капуста, корнеплодные культуры и бобовые.

Рядом с помидорами:

Картофель принадлежит к одному семейству с томатами, поэтому они могут усилить заболевания друг друга;

Кабачки, огурцы и тыква требуют совсем других условий ухода — в отличие от помидоров, они любят влажность, а томаты предпочитают сквозняк и редкий полив;

Щавель любит кислый грунт и на помидоры будет действовать угнетающе;

Клубника и земляника — ягоды страдают от тех же болезней, что и томаты, поэтому их лучше держать подальше друг от друга;

Рядом с перцем:

Укроп вытянет из почвы все питательные вещества, не дав перцу завязать плоды;

Свекла — это растение ведет себя довольно агрессивно и выкачивает все полезные вещества из почвы, истощая ее;