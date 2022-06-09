Как победить слизней при помощи пива

Эксперты раскрыли эффективный способ для борьбы со слизнями на даче. По данным aif.ru, в этом деле может помочь пиво.

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Садоводы рекомендуют при помощи хмельного напитка устраивать для слизней ловушки. На пиво они активно тянутся, а вот соки и другие безалкогольные напитки игнорируют.

В борьбе с вредителями также эффективны дынные корки. Можно разрезать дыню напополам, после чего одну половину употребить в пищу, а другую использовать в качестве ловушки.

А вот приобретать метальдегидные гранулы не стоит: они токсичны и могут навредить домашним питомцам. При этом должного эффекта на слизней гранулы не оказывают.