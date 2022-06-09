Специалисты рассказали, как экологично победить борщевик на даче. Об этом сообщает aif.ru.

Один из самых эффективных методов – перекопка участка весной до начала садово-огородных работ. После этого землю боронят и создают около грядок буферные полосы шириной в 3–4 метра. В данном случае есть шанс, что борщевик не навредит культурным растениям.

Если вы решили выкопать борщевик, важно помнить о том, что его корневая система находится на глубине 20 см. Добравшись до нее, нужно перерубить лопатой корневище вместе с ботвой. А после этого положить стебли на солнце, высушить и сжечь.

Летом можно скосить борщевик, не дожидаясь цветения и созревания семян. В противном случае, они могут разлететься по участку.