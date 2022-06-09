Что можно сделать из остатков плитки

После окончания ремонта дома или на даче всегда остается некоторое количество стройматериала, как целого, так и остатков. Как правило, расчетливые хозяева оставляют на случай дальнейшего ремонта различные смеси, целые плитки, доски или рулоны обоев. Если у вас остались кусочки или полноценные плиты керамогранита или любой другой плитки после ремонта – не спешите их выкидывать! Из них могут получиться уникальные и кастомные декоративные элементы для вашего дома. О том, что можно сделать своими руками "Рамблеру" рассказала Елизавета Родионова, бренд-менеджер компании Estima.

Фото: Компания Estima Компания Estima

Огранка различных предметов

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В первую очередь из маленьких кусочков вы можете сделать декоративный поднос, огранку цветочных горшков, рамку для зеркала или картину.

Компания Estima

Для этого нужно поломать, например, молотком остатки плитки на кусочки размером от 1,5 до 2,5 см. Далее расположите кусочки на поверхности, которую хотите декорировать в мозаичном порядке. После того, как создадите понравившееся расположение кусочков – приклейте их к поверхности и дайте высохнуть.

Приклеивать мозаику можно как с большим расстоянием между элементами, так и в японской технике кинцуги – располагать кусочки максимально близко друг к другу, а швы прокрашивать золотой или серебряной краской или эпоксидной смолой.

Компания Estima

В зависимости от размера плит, вы можете использовать остатки ремонта не только как декор, но и как полноценный элемент интерьера. Например, из плиты размером более 120 см вы можете сделать столешницу на кухне или в мангальной зоне – керамогранит не боится загрязнений и огня, поэтому стойко выдержит все прелести мангала. Также полноценная плита подойдет для декора в ванной – большие можно использовать как столешницу под раковину, а поменьше – как подставку для украшений. Советуем обработать края плиты, если вы не используете ее как столешницу!

Авторский дачный столик

В любом хозяйстве найдется столик, который вроде крепкий, но основательно побитый жизнью. Восстановить его так, чтобы не стыдно было показать гостям, тоже можно с помощью плитки — целой или кусочков. В интернете можно найти огромное количество вариантов, как украсить столешницу — мозаикой, целыми или обломками плитки. Правил тут нет.

Компания Estima

Плитка наклеивается при помощи любого клея, промежутки между ней можно заполнить разноцветной смолой или любым другим быстротвердеющим наполнителем, которые продаются в любом крупном хозяйственном магазине.

Такой способ подойдет и для украшения обычного пластикового подноса. Да, он станет немного тяжелее, но вид при этом станет очень респектабельным.

Компания Estima

Индивидуальная роспись

Если у вас осталась однотонная плитка она тоже может стать шедевром, если вы располагаете свободным временем и навыками рисования. Впрочем, можно и без навыков, достаточно скачать в интернете готовые трафареты, распечатать их, вырезать узоры — а потом просто наносить краску.

Процедура проста — сначала обезжириваем поверхность, а затем, после высыхания, наносим контуры рисунка обычным простым карандашом или рисуем через трафарет акварельной краской. В идеале, есть специальные краски для керамики в канцелярских и художественных магазинах. После высыхания плитка отправляется в духовку, минут на 15-25. Можно приступать к украшению.

Фартук кухонного уголка

Очень стильное украшение, которое сделает необычным и модным угол на кухне. Главное здесь — принцип контрастности. Не должно быть никаких плавных переходов или идеальной подгонки одного кусочка к другому. Скорее орнамент должен быть похож на камуфляж у военных: одни пятна сочетаются с другими на едином фоне.

Принцип, такой же как и в мозаике — клей, затирка и ваша фантазия. Особо стильно будет смотреться подобный уголок, если по краям приклеить старые тарелки, искусственные фрукты и овощи, кухонную утварь.

Компания Estima