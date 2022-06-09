5 фруктов, которые можно вырастить в квартире

Вырастить даже экзотические фрукты вполне возможно даже в обычной квартире. Необходимо лишь иметь базовые знания, как это сделать, и немного терпения. Советы ищите в материале «Рамблера».

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Цитрусовые

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Пожалуй, самые популярные фрукты для выращивания в городских квартирах. Проращивать и ухаживать за ними сравнительно несложно. Косточки необходимо промыть, посадить в грунт (лучше брать специальный грунт для цитрусовых или смесь земли, торфа и речного песка) и регулярно поливать, дожидаясь, пока косточка прорастет. Росток, а потом и растение следует поставить в хорошо освещенное место и обеспечить достаточной влажностью. Зимой необходимо поддерживать температуру воздуха в помещении, где находится цитрусовое дерево, в пределах 14-16 градусов.

Авокадо

Этот плод называют то фруктом, то овощем. Но на самом деле авокадо — это ягода. В нашу подборку плод попал благодаря тому, что тоже весьма популярен для выращивания в условиях квартиры. Кроме того, хотя это и ягода, но весьма крупная. Прорастить авокадо не слишком сложно. Чаще всего в косточке делают три небольших отверстия ближе к середине, с трех разных сторон. В них под небольшим углом вставляют зубочистки или спички и на них опускают косточку (тупым концом вниз) на стакан с водой. Вода в емкости должна покрывать косточку примерно на 1/3. Уровень жидкости необходимо постоянно поддерживать на таком уровне, доливая воду ежедневно. Когда появившиеся через некоторое время корешки достигнут около 3 см, а сама косточка треснет, авокадо можно пересадить в землю. Удалить зубочистки и поместить косточку с ростками в грунт таким образом, чтобы над поверхностью осталась 1\3 ее часть. Авокадо следует регулярно поливать, не допуская пересыхания земли, но и заливать грунт не стоит. Растение любит хорошо освещенные места и тепло. Зимой авокадо лучше помещать в прохладное место.

Хурма

Этот плод вырастить дома тоже вполне возможно. Правда, в случае с хурмой необходимо запастись терпением и соблюдать определенные условия для ее выращивания. Для проращивания подойдут только темные косточки спелого плода. Их необходимо промыть и посадить в хорошо увлаженный грунт. Для прорастания следует обеспечить парниковый эффект (приобрести специальный домашний парник или просто укрыть емкость с посаженной косточкой пищевой пленкой). Почву необходимо увлажнять регулярно, не допуская пересыхания. В первый год хурму придется регулярно пересаживать (перевалкой), поскольку корни у нее довольно мощные. Когда деревце вырастет до 20-25 см необходимо начинать формировать его крону, прищипывая боковые листья. С ноября по март деревце необходимо отправлять на «зимовку», обеспечивая температуру в помещении, где оно находится, в пределах 5-10 градусов. Чтобы лакомиться плодами с собственного дерева, хурму придется привить.

Ананас

Плод вырастить довольно просто. Для посадки необходимо срезать с ананаса верхушку, оставив на ней около 2-3 см мякоти, и поместить во влажный песок. Ананас следует часто поливать и обеспечивать светом и теплом.

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